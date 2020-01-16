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۲۶ دی ۱۳۹۸، ۱۷:۵۰

مدیرکل غله استان یزد:

۶۷ درصد نان مصرفی استان یزد نان تافتون است

۶۷ درصد نان مصرفی استان یزد نان تافتون است

یزد ـ مدیرکل غله استان یزد با اشاره به اینکه یزدی‌ها مبدع نان تافتون هستند، گفت: ۶۷ درصد نان مصرفی استان یزد تافتون است و نان تافتون واقعی در یزد طبخ می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پایدار، ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان یزد که با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن، تجارت در امور بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر میزان گندم مصرفی استان یزد ۱۵۰ هزار تن است که ۹۸ درصد این میزان را باید از خارج از استان تأمین کنیم.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تن گندم تحویل خریداران از جمله خبازی‌های یارانه‌ای، آزادپز و سایر صنوف شده است.

مدیرکل غله استان یزد همچنین از فروش هزار و ۸۶۶ تن برنج و ۳۶ هزار تن شکر به صنوف مختلف در سطح استان خبر داد.

وی در مورد مصرف آرد در استان یزد نیز بیان کرد: مصرف ماهانه آرد در یزد ۱۰ هزار و ۶۳۶ تن و سرانه مصرف سالانه آرد در استان هفت کیلوگرم به ازای هر نفر است.

پایدار خاطرنشان کرد: نان تافتون عمده نان مصرفی استان یزد است که و ۶۷ درصد یزدی‌ها از نان تافتون استفاده می‌کنند و سایر نان‌ها در درجات بعدی قرار دارند.

وی ادامه داد: نان تافتون در یزد دارای سبقه تاریخی است و یزدی‌ها مبدع این نان هستند و در حال حاضر نیز بهترین نان استان یزد، نان تافتون است.

پایدار تصریح کرد: آردی که در سایر استان‌ها برای نان تافتون مصرف می‌شود، آرد لواش است بنابراین مرغوبترین نان تافتون ابتدا در یزد و سپس در سیستان و بلوچستان پخته می‌شود.

وی در این جلسه همچنین به ارائه گزارشی از میزان گندم و آرد ذخیره و توزیع شده در سطح استان از ابتدای سال جاری تاکنون پرداخت.

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کد مطلب 4827431

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