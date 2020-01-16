به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علمدار یزدی، پنجشنبه شب در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان یزد با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن، تجارت در امور بازرگانی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد تقویت اقتصاد مستقل کشور اظهار داشت: بیش از ۸۰ درصد رویدادهای اقتصادی استان در سه بخش صنعت، معدن و تجارت رقم خورده است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ نوع کالا در بیش از ۳ هزار واحد تولیدی در یزد تولید می‌شود و بیش از ۴۲۰ قلم کالا به ۹۰ کشور دنیا صادر می‌شود.

علمدار یزدی ادامه داد: در ۱۸ سال گذشته رشد صادرات کشور هزار و ۶۰۰ درصد بوده در حالی که این رقم در کشور ۸۰۰ درصد است و اکنون جزو هشت استان برتر در حوزه صادرات غیرنفتی کشور هستیم که اگر آمار محصولات یزد که از سایر گمرکات را به آمار صادرات یزد اضافه کنیم، رتبه یزد ارتقا خواهد یافت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد عنوان کرد: در ۹ ماهه اول امسال، ۳۴۸ میلیون دلار به وزن بیش از ۲ میلیون تن صادرات از استان یزد انجام شده که این میزان از نظر وزنی ۴۹ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه اخیراً شاهد کاهش ارزش دلاری در سامانه گمرکات هستیم، افزود: این میزان در بسیاری کالاها ارزش را به یک چهارم رسانده است با این وجود شاهد افزایش صادرات نسبت به سال گذشته هستیم.

علمدار یزدی همچنین از صدور ۹۹۴ کارت بازرگانی در استان یزد خبر داد و از تلاش‌های اتاق بازرگانی در این زمینه قدردانی کرد.

وی همچنین از افزایش ۲۰ درصدی میزان مصرف برق حوزه صنعت در ۹ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و بیان کرد: این آمارها موید این است که ۸۰ درصد اقتصاد استان یزد در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد همچنین خاطرنشان کرد: در یزد روزانه ۱۴ میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید صنعتی و معدنی انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: بیش از ۴۶ هزار واحد صنفی فعال در استان یزد داریم و استان یزد طبق برنامه هشتگانه رونق تولید، عمل کرده که شامل بهبود فضای کسب و کار، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان، وام‌های تبصره ۱۸، اصلاح نظام توزیع، تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری و … بوده است.

علمدار یزدی ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی انجام شده که از آن جمله می‌توان به برگزاری بیش از ۲۰ دوره آموزشی برای تجار و بازرگانان به منظور آشنایی با قوانین بازرگانی و تجارت بین المللی و قوانین تجارت اشاره کرد.

وی با اشاره به اهمیت بخش صادرات برای دولت عنوان کرد: محدودیت‌های چک برگشتی با شرایط خاصی که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار می‌گیرد، برطرف شده که در این زمینه از اعضای شورای تأمین استان یزد قدردانی می‌کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد افزود: واحدهایی که دارای بالای ۱۰۰ نفر اشتغال داشته باشند و یک میلیون صادرات داشته باشند، محدودیت چک برگشتی آنها لغو می‌شود.