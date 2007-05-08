مشارکت روسیه در ساخت نیروگاه هسته ای بلغارستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسیه، این هیئت به ریاست "سرگئی استانیشف"، نخست وزیر بلغارستان امروز در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد.



موضوعات مورد بحث مقامهای دو کشور در این دیدار، مفاد همکاری در بخش انرژی که قبلا توسط پوتین مطرح شده بود ، خواهد بود. برخی پروژه های همکاری که به نظر می رسد در این دیدار مطرح شود؛ پروژه ساخت نیروگاه هسته ای بلن در بلغارستان است؛ شرکت اتم استروی اکسپورت در مناقصه این نیروگاه برنده شده بود .

انتظار می رود این موضوع در دیدار نخست وزیر روسیه میخائیل فرادکوف و هیئت بلغاری نیز مورد بررسی قرار گیرد .

روز گذشته شرکت ملی برق بلغارستان از سرمایه گذاران دعوت کرد تا در ساخت دومین نیروگاه هسته ای این کشور مشارکت کنند. این شرکت اعلام کرده بود حاضر است 51 درصد سهام این نیروگاه به شرکتهای سرمایه گذار، واگذار کند .