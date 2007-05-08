"رویای زمین" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم برداری "رویای زمین" که از ابتدای فرودین ماه آغاز شده بود، شب گذشته در استودیو کلیک به پایان رسید. این فیلم را سپیده عبدالوهاب تدوین می کند.

"رویای زمین" به مضمون صلح می پردازد و تصور افراد مختلف در این زمینه را به تصویر می کشد. در این فیلم لیلی سیروسی‌، رویا جاوید نیا، حورلقا اعتصام، حامد بهداد، امین اصلانی، سامان گلریز، شیدا ابراهیمی، صابر ابر، محمد رضا غفاری، مرضیه شهبازی به ایفای نقش پرداخته اند.

از عوامل تولید "رویای زمین" می توان به نویسنده ، کارگردان و تهیه کننده مریم فخیمی، مدیر فیلمبرداری و آهنگساز آریا عظیمی نژاد،‌ عکاس حمید اسکندی و تدوین سپیده عبدالوهاب اشاره کرد.

مریم فخیمی سازنده فیلم های کوتاه "پشت سر باد نمی آید "، "بدون عنوان "، "هیچ " و "بازی کودکانه" است. او چندی پیش در دومین جشنواره فیلم پلیس با فیلم "ترافیک از لنز من" حضور داشت و برنده چند جایزه شد.