خواسته فعالان اقتصادی از دولت التزام به اجرای قانون در مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست هم اندیشی و تبادله نظرات و بررسی راه‌های همکاری فی مابین اعضا و هیئت امنایی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش و نمایندگان خبرگزاری‌ها و اصحاب رسانه فعال کیش صبح شنبه با هدف تعامل و مشارکت در تصمیم سازیها و انعکاس و تحلیل و تولید گزارشات موردنیاز سرمایه گذاران برگزار شد.

رسانه‌ها باید افکار منفی و ناآگاه تصمیم گیران نسبت به مناطق آزاد تغییر دهند

محسن قریب یکی از کار آفرینان در کیش گفت: فعالیت در جزیره کیش فرا صنفی است و در تصمیم سازیهای مهم برای کیش پیشنهادات و دیدگاه‌های خود را به مدیران سازمان انتقال می‌دهیم، اما متأسفانه در تصمیم گیریها بخش خصوصی را دخالت نمی‌دهند در این بین حضور و همراهی رسانه‌ها می‌تواند تسهیل گر امور باشد و در جهت شفاف سازی و جریان سازی خواسته‌ها و نیازهای بخش خصوصی که سرمایه‌های اصلی جامعه هستند بازوی توانمند و تأثیر گذاری باشند که نمی‌توان از کنار آن به راحتی گذشت.

وی افزود: در کنار این توان غیرقابل انکار، اطلاع رسانی اخبار صحیح و سالم می‌تواند کارگشا باشد، انتظار داریم رسانه‌ها و کارآفرینان همچون دو بال در کنار هم باشند و حرکت کنند. نقدهای دلسوزانه شما می‌تواند سازنده باشد و در صورت معرفی غنی و صحیح پتانسیل‌های بی شمار جزیره کیش از طریق رسانه بلا شک کیش انتخاب اول سفر ایرانیان خواهد بود.

وی با بیان اینکه خلع بزرگ عدم آگاهی نمایندگان مجلس از اتفاقات و پتانسیل‌های مناطق آزاد است، تصریح کرد: نزدیک به ۱۲۰ نفر نماینده مجلس در فراکسیون مناطق آزاد حضور دارند سوال است که امروز ما چند نفر از این نمایندگان را توانستیم با مناطق آزاد و پتانسیل‌ها و سرمایه‌های موجود آشنا کنیم.

به گفته قریب، بعضاً شاهد هستیم بسیاری از نمایندگان ناخدآگاه خلاف مناطق آزاد صحبت می‌کنند و لوایحه و مصوبات متضاد برخلاف قوانین مناطق آزاد می‌گذرانند چراکه شناخت کافی از مناطق آزاد ندارند، بنابراین حضور و روشنگری رسانه‌ها بی نهایت اثر بخش خواهد بود.

قریب عنوان کرد: ورود دولت به قانون مناطق آزاد خلاف قوانین مصوب مناطق آزاد است، اما سوال است چرا ورود کالا و خودرو به مناطق آزاد ممنوع می‌شود در حالی که مناطق آزاد قانون ویژه خود را دارند بنابراین انتظار بالایی از رسانه‌ها داریم جهت کمک به شناسایی پروژه‌ها و سرمایه گذاران و رفع موانع و آگاهی بخشی در تمام سطوح.

اگر مدیر عاملی می‌خواهد موفق شود بهتر است از بخش خصوصی کمک و مشورت بگیرد

مصطفی ابراهیمی یکی دیگر از فعالان اقتصادی کیش در این نشست گفت: عنایت به مطالب عنوان شده در این جلسه توقع ما را از رسانه‌ها بالا برده است. متأسفانه گلایه‌ها و کمبودها زیاد است ولی در این بین راهی که می‌رویم باید به همدیگر کمک کنیم تا راه آسان‌تر و کوتاه‌تر شود.

وی ابراز داشت: چند راه مهم در پیش داریم یکی معرفی جاذبه‌های کیش و ایجاد رونق در حوزه گردشگری کیش است آن هم با معرفی مثبت و واقعی داشته‌های کیش که موفقیت در این حوزه می‌تواند برای تمام بخش‌های تجاری و خدماتی کیش اثر بگذارد راه دیگر مطالبه گری و پیگیری مشکلات جامعه مدنی و فعالان اقتصادی است که با تحلیل‌های درست و خبر رسانی آگاهانه و اثر بخش می‌تواند به بخش خصوصی کمک بسزایی داشته باشد.

ابراهیمی افزود: اگر مدیر عاملی می‌خواهد موفق باشد نیاز دارد که از بخش خصوصی کمک و همفکری بگیرد دراین بین افتخار موفقیت نسیب مدیران خواهد بود و اثرات مدیریت صحیح و موفق بر جامعه تسری خواهد داشت وی افزود متأسفانه اقتصاد در کشور ما هزینه سیاست را می‌دهد چرا که در کشور همه امور و تصمیمات سیاسی گرفته می‌شود در این بین اگر قوانین درست اجرا شود باید اقتصاد فقط هزینه خود را بپردازد نه هزینه سیاست را.

خبر باید معماری شده و با ترسیم نقشه راه هوشمندانه و هدفمند انعکاس داده شود

سلطان مرادی سرپرست خبرگزاری ایرنا در ادامه این نشست گفت: داشتن پیوست‌های رسانه‌ای و معماری خبر و درج اخبار هدفمند و هوشمندانه در رسانه‌ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این خلع در رسانه‌های کیش احساس می‌شود.

وی افزود: اخبار باید جامع پذیر باشد ذهن سازی و بسترسازی در جهت اجرای مصوبات و طرح امری است مهم، متأسفانه از همین خلع‌ها جامعه در سطوح مختلف ضربه می‌خورد.

وی گفت: اصل مهم در خبررسانی پیوست‌های رسانه‌ای است. دنیای امروز دنیای خبر نیست دنیای پیام رسانی است یعنی هر خبر و هر پیام باید هوشمندانه و هدفمند تولید شود. بنا براین باید اخبار غنی سازی شده باشد و این امر نیازمند همکاری چند سویه است تعامل رسانه با بخش‌های مختلف جامعه در همین راستا باید در راستای آگاهی سازی و اطلاع رسانی بسترسازی و معماری شود.

سرپرست خبرگزاری ایرنا خاطرنشان کرد: رسانه‌ها باید نقشه راه داشته باشند ما تولید انبوهی از اخبار داریم ولی بی هدف هستند بنا بر این باید ارتباطات با ارکان‌های مختلف جامعه نزدیک تر و به هم پیوسته تر باشد.

وی بیان داشت: تصمیم سازان و نمایندگان و سیاسیون و دولت مداران و مجریان جامعه هدف و مخاطبان رسانه‌ها هستند. رسانه‌ها باید از شیوه‌های مختلف با هدف گذاری مناسب در تولید خبر با کارشناسی دقیق و هدف گذاری دقیق هوشمندانه گام بردارد و نیازهای جامعه در سطوح مختلف را بررسی و تحلیل کند.

ظرفیت بالا و بی بدیل رسانه‌ها در تصمیم سازی ها و جریان سازی ها غیر قابل انکار است

سادات نجفی از جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در این جلسه گفت: خوشبختانه امروز پتانسیل و ظرفیت بسیار ارزنده و قابل تکیه در حوزه رسانه را در این نشست شاهد هستیم.

وی ضمن تمجید از رسانه‌های حاضر در کیش به جهت عرق و تعصب بالای که نسبت به کیش دارند افزود: کیش در ابعاد مختلف اگر با مدل‌های اقتصادی و تجاری و گردشگری مقایسه شود مدل بسیار موفقی در کشور بوده است.

نجفی خاطرنشان کرد: بسیاری از مسئولان کشور از اتفاقاتی که در سال‌های مختلف در مناطق آزاد افتاده مطلع نیستد و این نشأت گرفته از فقر اطلاعات است.

وی افزود: متأسفانه مسئولین و تصمیم گیران از میزان و حجم واردات و میزان تولید و صادرات مناطق آزاد هیچ اطلاع دقیقی ندارند چنان که از هشت میلیارد دلار حجم واردات به مناطق آزاد ۷/۵ میلیارد دلار آن مربوط به مواد اولیه کارگاه‌ها و تجهیزات وابسته به تولید است و این حجم واردات متعلق به ۲۵ منطقه ویژه اقتصادی و تجاری و آزاد است که سهم مناطق آزاد ۳ میلیارد دلار است.

وی افزود: در قبال این حجم واردات، مناطق آزاد بیش از ۲۱ میلیارد دلار صادرات دارد و این حجم صادرات از مناطق آزاد بیشترین سود و منفعت برای کشور ایجاد کرد است. حجم واردات و سهم کالای مسافری تجاری گروه ۴ به مناطق آزاد را تنها ۵۰۰ میلیون دلار است. این سهم واردات بیش از ۶۰ هزار واحد صنفی است.

وی اشاره مهم به بحث اشتغالزایی در مناطق آزاد کرد و گفت: اشتغال ۵۰۰ هزار نفر از ۱ میلیون جمعیت حاضر در مناطق آزاد یک اقدام جهادی و استثنایی است که متأسفانه قانونگذاران بدان توجه نمی‌کنند این آمارها نشان از وجود پتانسیل و ظرفیت بالا در مناطق آزاد را دارد و اگر بخواهیم در این شرایط بد اقتصادی نمونه مناسبی از اشتغال زای در کشور را عنوان کنیم همین مناطق آزاد خواهند بود.

وی میزان درآمد سیستم مالیاتی کشور از کیش را بیشتر از درآمد مالیاتی ۷ استان کشور عنوان کرد و گفت: در واقع فعالان اقتصادی کیش بیش از ۱ درصد درآمد مالیاتی کشور را پرداخت می‌کند امروز در چند حوزه قوانین و مصوبات غیر اصولی به مناطق آزاد در حال تحمیل است یکی اصلاح قوانین و مقرارات مالیاتی است که به نوعی اقدام جهت از بین بردن معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد است که با تصویب آن معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد منتفی خواهد شد، موضوع دوم آئین نامه‌های قانون کار و اشتغال است که دست خوش تغییر قرار دادند بحث حضور گمرگ در مبادی ورودی مناطق آزاد که در مغایرت با قوانین مناطق آزاد است و متأسفانه با این اقدامات تمام مزیت‌های مناطق درحال سلب و حذف است.

رسانه‌ها به خواسته‌ها و درد و دل‌های بخش خصوصی توجه کند

مسیح الله صفا از فعالان عرصه هتلداری کیش ضمن انتقاد از رسانه‌های کیش به جهت نپرداختن غنی و پرمحتوا به موضوعات مهم کیش گفت: لازم است رسانه‌ها نگاه ویژه و جدی به موضوعات مختلف کیش داشته باشند و به نیازها، کمبودها و مشکلات مختلف در کیش بپردازند.

وی افزود: متأسفانه رسانه‌ها در جلسات متعدد کوچک‌ترین جزئیات مطالب مدیران و مسئولین دولتی می‌پردازند ولی مطالب و گفته‌های مهم و به حق نمایندگان بخش خصوصی که اکثراً در جلسات حضور دارند و خواسته‌ها و نیازهای حوزه‌های مختلف جوامع کیش را بیان می‌کنند انعکاس نمی‌دهند.

درخواست بخش خصوصی از دولت، التزام به اجرایی قانون در مناطق آزاد

احمد کتاب فروش هم به عنوان فعال حوزه صنعت در کیش در این جلسه اظهار داشت: اگر بخواهیم واقعیت‌های امروز مناطق آزاد را بگویم با تناقض مواجه می‌شویم امروز باید بگویم که حال مناطق آزاد خوب نیست و به سرمایه گذار جدید بگویم مواظب باشید که مانند ما فریب نخورید ما آینه عبرت شما هستیم.

وی افزود: بنا براین اگر امروز واقعیت‌ها را بگوییم مسلماً کسی حاضر به حضور و سرمایه گذاری در مناطق آزاد نخواهد بود و اگر کتمان واقعیت کنیم شاید سرمایه گذاری ورود کند و تحرک کوچکی صورت پذیرد ولی برخلاف اخلاق و عقاید ما خواهد بود ما در زمان ورود به منطقه آزاد کیش میثاقی با دولت بر اساس قانون شفاف مناطق آزاد بستیم ولی امروز به این حریم تجاوز شده قانون گذاران و تصمیم سازان با وضع قوانین و مصوبات بی شمار در جهت رونق و حرکت مناطق آزاد اخلال ایجاد کردند.

کتاب فرش گفت: با این شرایط اگر هم قصدی برای کمک باشد به هیچ وجه تضمین و التزامی نیست که تصمیمات و اقدامات در مناطق آزاد وتو نشود بنا براین رسانه‌ها راهکارها و نحوه تعامل با بخش خصوصی را مشخص نمی‌آید تا بتوانند واقعیت‌ها و مزیت‌ها و اطلاعات دقیق را با محتوا سازی و اخبار اثربخش به گوش مسئولین برسانند.!

کتاب فروش بیان داشت: دکتر همتی رئیس بانک مرکزی طی نشستی که در جزیره کیش داشتند در مقابل رسانه‌ها و همه سرمایه گذاران گفتند و پذیرفتند برای برطرف کردن مشکل ثبت سفارش واحدهای تولیدی اقدامی بکنند متأسفانه مصوبه‌ای که صادر نمودند عملاً مشکلی را از دوش حوزه تولید مناطق آزاد برنداشته و حل و فصل نکرد مصوبه‌ای که ایشان بدین صورت وضع کردند و واردات مواد اولیه را مشروط به صدور صددرصد تولیدات واحدها کردند و این گونه تصمیم یعنی از چاله به چاه افتادن.

وی اظهار داشت: شگفت آور است برای اولین بار در دنیا بخش خصوصی به دولت تذکر می‌دهد که التزام قانون داشته باشد. اگر نحوه اداره مناطق آزاد به همین منوال پیش برود ۵۰۰ هزار شغل و ۸۰ هزار واحد صنفی در این مناطق از بین خواهد رفت.