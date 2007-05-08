به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد:"دولت من می تواند پیشنهاد آفریقای جنوبی را بپذیرد." این پاسخ ایران سبب تعجب اکثر هیئتهای شرکت کننده شد.

اما هیئت آمریکایی ادعا کرد: این تاخیر غیرضروری بوده، زیرا این مسئله روشن بود که عبارت "تبعیت کامل" به معنای قبول همه مفاد معاهده ان پی تی است.

" کریستوفر فورد" رئیس هیئت آمریکایی در جمع خبرنگاران مدعی شد:" این مسئله مایوس کننده است که در نتیجه ممانعت ایران در ادامه روند کار مدت زمان زیادی طول می کشد تا مذاکرات واقعی آغاز شود."

وی در ادامه ادعاهای خود گفت : عبارت "همه مفاد" که ایران با آن مخالفت کرده بیان دوباره بدیهیات است.

این کنفرانس دو هفته از زمان افتتاح خود در روز 30 آوریل (دوشنبه 10 اردیبهشت) به علت اعتراض ایران به برنامه کاری تحمیل شده توسط آمریکا و آیتم " تبعیت کامل از معاهده ان پی تی " به بن بست برخورد کرده بود.



در نهایت، جمهوری اسلامی ایران با دستور کار تعدیل شده کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای ( ان پی تی) موافقت کرد و بدین ترتیب کنفرانس را از شکست نجات داد .

این نشست اولین نشست از مجموعه نشست هایی است که برای بازنگری ان پی تی در سال 2010 برگزاری می شود.

این معاهده هر5 سال یک بار بررسی می شود که در نشست قبلی آن در سال 2005 اعضای شرکت کننده نتوانستند درباره دستورالعمل آن به توافق برسند .

پیش از این ایران خواستار اصلاح عبارت "تبعیت کامل از ان پی تی" به تبعیت از"همه بندهای ان پی تی " بود و تاکید می کرد که این بند می تواند بر قدرتهای هسته ای فشار آورد تا تعهدات خود برای خلع سلاح را اجرا کنند و تنها بر عدم گسترش تمرکز نکنند .

در پایان، ایران به جای تغییر این بند یک زیرنویس توضیحی بدان افزود.

این کنفرانس که روز جمعه به کار خود پایان خواهد داد از امروز تا سه روز آینده بر بحث خلع سلاح،خاورمیانه عاری از سلاحهای هسته ای و تبعیت از پادمان های ان پی تی تمرکز خواهد کرد.