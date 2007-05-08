با آبرویم بازی کردند / از آنها شکایت می کنم

مجتبی جباری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه در یکی از نشریات ورزشی مطلبی در خصوص من نوشته شده بود که نگارنده آن تنها با آبرویم بازی کرده بود. این مطلب وحشتناک آبرو و حیثیت ورزشی مرا زیر سئوال برده بود و به هیچ عنوان از فردی که این مطلب را نوشته نمی گذرم.

وی ادامه داد: مگر غیر از این است که در جامعه اسلامی ما تهمت حرام است، پس چرا به این راحتی به من تهمت زده ، حیثیتم را زیر سئوال برده و مرا مقابل هواداران استقلال قرار داده اند؟ این حرکت آنها را حتما پاسخ می دهم و با شکایت به دادگاه حق خود را می گیرم.

هافبک تیم فوتبال استقلال با تشریح مطلبی که در آن نشریه ورزشی به چاپ رسیده است، خاطرنشان ساخت: در این نشریه ورزشی عنوان شده جباری تنها برای گرفتن حق و حقوقش از باشگاه استقلال خود را به تمارض زده است. این نشان می دهد پشت این مطلب هیچ تفکری وجود نداشته است. آخر من چطور بدون دلیل تمارض می کنم؟ کدام انسان عاقلی پای خود را بی دلیل جراحی می کند؟

وی ادامه داد: این فصل به خاطر مصدومیت وعمل جراحی که دوبار روی پای مصدومم انجام دادم نتوانستم برای استقلال بازی کنم. با این شرایط حضور در تیم ملی را نیز از دست دادم. اگر همراه تیم ملی در جام ملت ها حاضر می شدم حداقل به یک تیم عربی منتقل شده و چند صد میلیون تومان عایدم می شد. مبلغی به مراتب بیشتر از رقمی که استقلال به من باید پرداخت می کرد. با این شرایط منطقی بود که برای چند میلیون خودم را آسیب دیده نشان دهم و تمارض کنم؟

جباری با اشاره به این نکته که نیمی از مطالبات خود را از باشگاه استقلال دریافت کرده است ، افزود: من به جای روز شنبه قرار بود از روز چهارشنبه هفته گذشته با تیم تمرین کنم. پزشک تیم ازمن خواست بدون اینکه دیگران را در جریان بگذارم کارم را با تیم آغاز کنم اما به دلیل غیبت نوروزی در تمرین روز چهارشنبه مقرر شد از روز شنبه یعنی عصر روزی که با فتح الله زاده ملاقات کردم به تمرین بروم. همین مسئله باعث شد تا برخی فکر کنند من پس از مذاکره با فتح الله زاده به تمرینات استقلال بازگشتم.

وی افزود: در جسله ای که با فتح الله زاده داشتم به هیچ عنوان رقم قرارداد مشخص نشد و بحث ما تنها در خصوص تمایل آقای فتح الله زاده برای امضا قرارداد جدید بود. به هیچ عنوان در خصوص حضور من در تمرینات نیز حرفی به میان نیامد.

هافبک تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: آن نشریه ورزشی در مطلبی بلند با آبروی من بازی کرده و باید به همان اندازه از من عذرخواهی کند واطمینان دهند آبروی خدشه دار شده من بازمی گردد. تهمت آنها سنگین بوده و باید در دادگاه پاسخگو باشند. در دادگاه با دلیل و مدرک ثابت می کنم حق با من بود و نشان می دهم که نباید بی جهت با حیثیت دیگران بازی کرد.