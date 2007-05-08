به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند "ایران، کوه نور" در 36 قسمت 30 دقیقه‌ای به کارگردانی راعی تهیه شده و به گذشته، حال، مشکلات، مزیت‌ها، ساختار نیروی انسانی و آینده پیش روی صنعت طلا و جواهرسازی در ایران می‌پردازد.

تکنولوژی، امنیت و محیط زیست، طراحی، آموزش، تشکیلات صنفی و ... از جمله موضوعاتی است که در این مستند در گفتگو با هنرمندان، اتحادیه‌های صنفی در نقاط مختلف ایران، برخی سازندگان مطرح، مسئولان گمرک، اداره استاندارد، سازمان صنایع دستی، آگاهی، سازمان محیط زیست، موزه رضا عباسی، موزه ملی و ... مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ـ "پنگان" کاری از گروه دانش شبکه چهار سیماست که در50 قسمت 15 دقیقه‌ای به زودی از این شبکه پخش می‌شود. در این برنامه سعی شده گزارشی از همایش‌ها، سمینارها و کنگره‌های مختلف علمی ارائه و با برگزارکنندگان، دبیران و مولفان گفتگو شود. شهروز خلیل‌مقدم تهیه‌کننده و کارگردان، دکتر احمد بیگدلی و لیلا کرمی گزارشگران برنامه هستند.