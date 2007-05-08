به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار، در گردهمایی مدیران ارشد تامین اجتماعی نیروهای مسلح، اطمینان به آینده، ایجاد اعتماد به نفس و خودباوری در جامعه، توزیع مجدد ثروت و درآمد و برقراری عدالت را از کارهای مهم تامین اجتماعی برشمرد و افزود: تامین اجتماعی می تواند از صرف هزینه هنگفت مالی برای برقراری امنیت جلوگیری کند و آسیب های اجتماعی را به شدت کاهش دهد.

وزیر دفاع با اشاره به فرازی از وصیت نامه الهی - سیاسی حضرت امام (ره) که می فرمایند، نیروهای مسلح به عنوان بازوان قوی و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران و نگهبان سرحدات، راهها، شهرها و روستاها می بایست مورد توجه خاص ملت، دولت و مجلس باشند، تاکید کرد: تامین اجتماعی نیروهای مسلح به عنوان ضامن امنیت کشور باید مورد توجه همه مسئولان قرار گیرد.

وی، حداکثرسازی خدمت تامین اجتماعی در نیروهای مسلح را از رویکردهای مهم این وزارتخانه برشمرد و افزود: در چارچوب تدابیر فرمانده معظم کل قوا اقدامات بسیار شایسته و خوبی در سال 85 در خصوص تامین اجتماعی در خانواده بزرگ نیروهای مسلح انجام گرفته است.

سردار نجار، اصلاح ساختار، افزایش مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه نیروهای مسلح، ارائه خدمات بیمه مکمل، پوشش کامل درمان بیماران خاص و صعب العلاج، اجرای بیمه درمان بیش از 600 هزار نفر از کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل آنها، پوشش حمایتی فرزندان معلول را از اقدامات وزارت دفاع در سال 85 برشمرد.

وزیر دفاع همچنین از افزایش 325 درصدی سرانه یارانه اعطایی طرح حکمت، افزایش 40 درصدی ارائه خدمات رفاهی به تمامی کارکنان نیروهای مسلح و افزایش 20 درصد اعطای وام به بازنشستگان خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با مجموعه اقداماتی که وزارت دفاع پیش بینی و تدارک دیده است، در حوزه های درمان، بیمه اجتماعی، بازنشستگان و مصرف و سایر زمینه ها سطح خدمات تامین اجتماعی را به نحوی که شایسته نیروهای مسلح است ارتقاء یابد.