به گزارش خبرگزاری مهر، شریفی درباره نمایش "باله بر انگشتان شکسته" به روابط عمومی اداره برنامه‌های تئاتر گفت: "این نمایش نوشته طلا معتضدی است و به گفتگوی دو خواهر می‌پردازد که پس از سال‌ها دوری از یکدیگر، حالا به هم رسیده‌اند و از گذشته و خاطرات خانواده‌شان صحبت می‌کنند."



وی در ادامه افزود: "در پی گفتگو با دبیر جشنواره تئاتر بانوان، قرار بر این است پس از اجرا در این جشنواره امکان آن به وجود آید تا این نمایش در یکی از تالارهای زیر نظر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مسئولان جشنواره یا با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی و اختصاص یکی از تالارهای تابعه، اجرای عمومی نیز داشته باشد."



شریفی خاطرنشان کرد: "برای نمایش "باله بر انگشتان شکسته" از هنرمندان حرفه‌ای استفاده کرده‌ام که با توجه به سابقه و نحوه فعالیت‌شان نمی‌توان انتظار داشت به طور مثال یک ماه وقت برای تمرین صرف کنند و حاصل کارشان صرفاً یک اجرا باشد،‌ بنابراین من با اعتماد به مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری و جشنواره، برای اجرای آن اقدام کردم تا پس از جشنواره اجرای عمومی داشته باشد."



در نمایش "باله بر انگشتان شکسته" گلچهره سجادیه و رویا افشار بازی می‌کنند و پروین کوثری طراح صحنه و لباس، شیده حسامی طراح آفیش و بروشور، سعید عابدی دستیار کارگردان، مجید فراهانی مدیر صحنه و جعفر گودرزی مسئول روابط عمومی آن هستند.



شریفی در پایان درباره تمرینات این نمایش در اداره برنامه‌های تئاتر گفت: "با مشاهده برنامه‌ریزی صحیح در روابط عمومی اداره برنامه‌های تئاتر امیدوارم در تئاتر کشور نیز از سوی مسئولان توجه بیشتری نسبت به مسئله مهم روابط عمومی صورت گیرد؛‌ چرا که مسئله روابط عمومی امر مهمی است و به افراد پخته نیاز دارد."