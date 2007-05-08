شوکت حجت، مدیردوبلاژ درباره فعالیت‌های اخیرش به خبرنگار مهر گفت: "جمعه این هفته دوبله مجموعه "ماجراهای کودکانه" از تولیدات صبا به کارگردانی حسن خراسانی آغاز می شود. برای دوبله این فیلم گویندگانی چون نرگس فولادوند، ناهید امیریان، فاطمه حدادی، علی همت، سعید شیخ‌زاده، امیر صمصامی، علیرضا شایگان و ابراهیم شفیعی حضور دارند. این مجموعه در 13 قسمت پنج دقیقه‌ای مسائل آموزشی را به کودکان یاد می‌دهد."

وی در ادامه افزود: "دوبله سری دوم مجموعه عروسکی "خانه ما" در 20 قسمت 15 دقیقه‌ای از هفته آینده آغاز می شود. این مجموعه عروسکی به کارگردانی بهروز یغماییان ساخته شده و محور آن داستان‌های آموزشی است. این مجموعه با همکاری نرگس فولادوند، ناهید امیریان، شایسته تاج‌بخش و حمیدرضا آشتیانی‌پور دوبله می شود."