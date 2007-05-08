به گزارش خبرگزاری مهر ، سفیردائم ایران درآژانس بین المللی انرژی اتمی در اجلاس اخیر این نهاد در وین با ارائه بیانیه ای به تشریح نقطه نظرات کشورمان در خصوص این موضوع پرداخت که به شرح ذیل می آید :

آقای رئیس، هیئت های محترم

1. در همین لحظه آغاز به من اجازه دهید که ناراحتی خود را مبنی بر اینکه کنفرانس در این زمان هنوز نتوانسته بخش واقعی مذاکرات خود را به علت اختلافات برسر دستورالعمل کنفرانس آغاز کند، با شما قسمت کنم. اینکه هیئت ها و همچنین نمایندگان جامعه مدنی نتوانسته اند دیدگاههای خود را با احترام به جنبه های واقعی ان پی تی ابراز کنند، جای بسی ناراحتی است.

این مسئله کاملا قابل درک است، اگرچه چنین دیدگاههایی مطمئنا دربیانیه های عمومی نمایندگان محترم منعکس شده، اما جزئیات آنها دربیانیه های جداگانه ای تهیه شده تا درمسیر بحث ها ارائه شود. بیانیه هایی که در این نشست برای شنیدن آنها نگران هستیم.

2. با این وجود به نظر می رسد که برخی اختلافات فنی بین جنبه های واقعی و رویه ای در این کنفرانس ایجاد می شود.

سرانجام هیئت اعزامی از ایران به این نکته متهم شد که درجریان روند مذاکرات اخلال می کنند. من معتقدم اگر چنین فاصله ای مصنوعی نباشد، آنگاه این سوال پیش می آید که چرا برخی ازهیئت ها که این طرح را به عنوان انعکاسی ازموارد فنی که مربوط به وظیفه ما در اینجا می شود ارزیابی می کنند، در برابر دوکلمه که درباره انجام دادن تمام تعهدهای گنجانده شده درمعاهده است مقاومت می کنند.بنابراین به ما این حق را بدهید که قبول کردن آن را رد کنیم ؛ قبول بازنگری معاهده ان پی تی چارچوبی را برای ما ترسیم می کند که این چارچوب اقدامات ما را زیر سوال می برد.

3. ادعا می شود که ایران به ناگهان باب مذاکراتی را گشوده است که این مذاکرات محور گفتگوهای چند ماه تمام کشورهای عضو در ان پی تی بوده است. اجازه بدهید که من به روشنی این نکته را عرض کنم که این گفتگوها پیش از این در جلسات ان پی تی به ویژه درجلسه 28 مارس ( 8 فروردین ) مطرح نشده است. من دراینجا موضوع کشورم را که خواهان برخورد غیر تبعیض آمیز درباره تمام تعهدها و بندهای گنجانده شده در معاهده است، مجددا اعلام می کنم. در طی ماه گذشته نماینده ما در وین و نیویورک سه بار این موضوع را به اطلاع رئیس کنفرانس رسانده که دستور العمل کنفرانس را تعدیل کند.

4. اعضای اصلی در مذاکرات بین المللی نقش بسیار حساسی را در سهولت جریان مذاکرات ایفا کرده اند. وظیفه رئیس کنفرانس این است که به عنوان یک ناظرکل درمذاکرات طرفین حضورداشته و تنش های به وجود آمده را از بین ببرد. آقای آمانو( رئیس کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای) به عنوان رئیس کنفرانس تلاش زیادی را برای هدایت مذاکرات انجام داده و ما همیشه از اقدامات ایشان دربرگزاری موفقیت آمیز کنفرانس متشکر بوده ایم. هرچند ایشان در برخی از موضوعات پیش آمده تلاش کرد تا آنها را بررسی کند واین اقدامات حرکات شایسته ای بود؛ طرز برخورد آقای آمانو، دیدگاه ایشان و طریقه رهبری ایشان به عنوان ریاست کنفرانس واقعا قابل تقدیر است. متاسفانه در برخی از موارد مطرح شده انعطاف پذیری آقای رئیس در برخورد با مسائل و تعدیل دیدگاههای ایشان سبب پیچیده تر شدن وضعیت ما در نظر تمام شرکت کنندگان در کنفرانس شد.

5) تاکیدهای بسیاری دراین کنفرانس درباره دیدگاههای اکثریت درقبال اقلیت صورت گرفت. این تقسیم بندی گاهی مواقع به عنوان ابزاری برای فشار بر دیدگاههای خاص و گروهها صورت می گرفت.

اگراین تلاشی برای شروع دموکراتیزه کردن نهادهای بین المللی به ویژه درحوزه خلع سلاح است؛ من باید علناً این سوء تفاهم را بر طرف کنم و بگویم که نمایندگی من ازچنین رویکردی استقبال می کند. روشن است که ماشین خلع سلاح با اعمال وسیع قانون اجماع درسال های اخیر فلج شده، درنتیجه سرایت این ناکارآمدی به کنفرانس خلع سلاح( کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد) گفتگوهای BWC وهمین طور روند ان پی تی نیز تحمیل شده و PrepCom یا کنفرانس های بازنگری تنها نمونه های بی طرف قربانیان قانون اجماع باشند.

اگر این " آرزو" است؛ هیئتی که من نمایندگی آن را بر عهده دارم تلاش می کند تا بن بست را بشکند و آماده روند رای گیری در این نقطه از دستور کار و بررسی چنین امکانی در دیگر فرصت ها و زمان هایی است که نظرات سد راه نشست فرایند ان پی تی برای پیشرفت بیشتر و رسیدن به نتیجه است، اما با رعایت انصاف به طورکافی اگر برخی بر این باورند که قانون اجماع باید قویاً درپیگیری کنفرانس رعایت شود ما هم به اجرای مقررات اجماع احترام می گذاریم که معمولاً برای موقعیت های خاص نوشته نشده است.

بعلاوه اگر اجماع، قانون بازی است پس امیدوارم که شما با من موافق باشید که سه بار تلاش برای مطرح کردن هیئت من آن هم در یک نشست تمام عیار رسمی، درحالی که قبلاً به خوبی از موضع ما روشن و شناخته شده بود، شایسته نبود.

6 ) شفافیت دربیان مواضع بخشی از دیپلماسی بین الملل است که هیئت ها را برای درک کامل همدیگر و کمک به یک موفقیت و فرایند تبادل قادر می کند، اما در این کنفرانس برخی ازهیئت ها دیدگاههای قوی درباره،"ابعاد آیین نامه ای و بنیادی" مطرح کردند که ترجیح داده شد تا موضع سکوت درباره آن اتخاذ شود وخودشان را درپشت تلاش های خالصانه رئیس ودیگرهیئت های نمایندگی پنهان کنند. درنتیجه زمانی که این فرایند شروع شد؛ پاسخ روشنی به اینکه چه کسی به دستورکارتدوین معاهده NPT در سال 2002 اعتراض دارد؛ دریافت نکردیم .

همچنین پاسخ روشنی نیست که چه کسی با احترام با بازنگری جزئی درتدوین دستورجلسه کنونی مخالف است، این اصلاح شامل پذیرش تمام شروط معاهده می باشد. هرچند به ما گفته شده بود که یک چنین نتیجه ای ممکن است به خاطر این توافق کلی که نباید گفتگوهای بیشتری درباره دستور کار موجود صورت گیرد، مورد توافق قرار نگیرد، اما در نهایت دلیل این رد به خاطر نتیجه جدید این دو کلمه برای برخی از هیئت ها قابل قبول نبود. من فکر نمی کنم که کسی تحت بر اساس این تصور بر این باور باشد که فرموله کردن دستور کار امری مقدس و غیرتغییر است.

روشن است که اینجا دستورکار تنها ابزاری برای قادر کردن ما به انجام توافق در کنفرانس است ومعمولا باید انعطاف کافی برای رسیدن به توافق را فراهم آورد. روشن است که (فرمولاسیون) نمی تواند درب خود را برای انجام اصلاحات ببندد.

همچنین "چه آن را قبول کنید و یا آن را کنار بگذارید" قانون بازی ما نیست. هیئت من به شدت نسبت به ایجاد یک روند ناموجه برای پیگیری نشست های مقدماتی کمیته و کنفرانس های بازنگری، نگران است.

آقای رئیس و نمایندگان عالی مقام

7) هیئت من با تصمیمی سازنده برای کمک به مذاکرات مهم وارد این کنفرانس شده است. گروههایی در معاهده که عضو باشگاه تلقی می شوند؛ تصمیم گرفتند تا به صورت نزدیکی با احترام متقابل به آرمان های مشترکشان دیگران را تشویق به ملحق شدن به باشگاه کنند. سیاست های دوگانه تقابل با هرطرفی و منزوی کردن آن اهداف اعلام شده و روح همکاری و همچنین انگیزه های عضویت را به مخاطره می اندازد.

با صداقت کامل می گویم که هیئت من انتظار چنین وقفه ای را به ویژه درباره انعکاس یک مسئله خیلی مهم، عمدتاً همکاری با تمام بندهای پیمان در کنفرانس ندارد، روندی روشن است که سبب نگرانی تمام دیگرهیئت ها نیزمی باشد. بنابراین ما با اشتیاق کامل این پیام قوی را ارسال می کنیم که این کنفرانس به طور مؤثر نیاز به شیوه ای کارا و معقول دارد و به سبک قدرتمند پیام خود را منتقل کند.

ما بسیارناامید شدیم که برخی هیئت ها برای ممانعت از چنین اقداماتی به تاکتیک های آئین نامه ای متوسل شدند. به علاوه، تبلیغ غیر منصفانه از زمان آغاز همایش شروع شده تا موضع هیئت من را به واسطه فراهم کردن اطلاعات نادرست برای رسانه ها سیاسی کنند.

به یاد داشته باشید رئیس فرصتی برای متن دستور کار کمیته مقدماتی سال 2002 فراهم کرده بود که توسط هیئت من در آغاز نشست پیشنهاد شد؛ به جای اصرار برنظر خود، زبان مورد توافقی که پیشتربه اتفاق آرا تصویب شده بود، مورد بررسی قرار گرفت، اما ما می توانستیم تاکنون بحث های قابل توجهی داشته باشیم و زمان ارزشمند را از دست ندهیم.اگرچه چندین هیئت به ما نزدیک شده و تصدیق کردند که نگرانی منعکس شده توسط هیئت قانونی است، اما در عین حال از هیئت ما درخواست کردند که چنین نگرانی را به نحوی مورد توجه قرار دهند که فرمول بندی کنونی تغییر نکند.

8. طی روزهای گذشته هیئت من، با توجه به عقاید مختلف و فرمول هایی که می تواند به پیشرفت نشست کمک کند، احساسات همکاران و جامعه مدنی ما را به رئیس منتقل کرد، درحالی که ماهیت موضع اولیه و اصلی ما به عنوان بنیاد مهمی از " بررسی NPT " ، حفظ شده است. به عنوان آخرین تلاش، ما بر اقدامات ابتکاری که توسط هیئت عالیرتبه آفریقای جنوبی ارائه شده بود تمرکز کردیم. از جلسه روز جمعه بعد از ظهر، هیئت من تمام تلاش خود را به منظور بررسی تمام احتمالات و یافتن راهی برای میسرکردن و قابل قبول کردن این ابتکار صورت داده اند.

آقای رئیس، هیئت عالیرتبه

در پایان ، این افتخار را دارم که اعلام کنم به نشانه حسن نیت وانعطاف پذیری، دولت من می تواند پیشنهاد آفریقای جنوبی را پذیرفته و زبان پیشنهاد شده را به عنوان پی نوشتی در انتهای صفحه اول دستورجلسه قرار می دهد که با علامت ستاره (*) مشخص شده و در پایان بند 6 دستور جلسه موقتی قرار می گیرد.( بگذار یک بار دیگر دستور العمل خود را برای رفع ابهام قرائت کنم).



تأکیدمی کنم که این آخرین انعطاف پذیری ممکنی است که هیئت من می تواند دراین موقعیت بحرانی برای توصیه به این کنفرانس صورت دهد.



امیدوارم انعطاف پذیری هیئت من از سوی سایر هیئت ها نیز مشاهده شود. بنابراین این همایش می تواند چنین رویکردی را برای تصویب دستورکارهمایش پذیرفته و بحثهای مهم خود را بی درنگ آغاز کند.