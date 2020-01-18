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۲۸ دی ۱۳۹۸، ۸:۴۰

بعد از حذف تیم امید؛

پاشازاده: زور فوتبالمان همین بود و الان فقط می‌توان افسوس خورد

پاشازاده: زور فوتبالمان همین بود و الان فقط می‌توان افسوس خورد

پیشکسوت فوتبال ایران گفت: امروز در مورد تیم امید فقط باید حسرت خورد و به این واقعیت اشاره کرد که زور فوتبال ما همین اندازه بود.

مهدی پاشازاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ناکامی تیم فوتبال امید در مسابقات انتخابی المپیک، اظهار داشت: انصافاً باید گفت تیم امید ایران بازیکنان خوبی داشت و این بازیکنان هم همه تلاشش را کردند. جدا از بازی با کره جنوبی که این تیم در رده سنی زیر ۲۳ سال فراتر از آسیا بازی می کند، مقابل ازبکستان و چین بازی خوبی کردیم. مقابل ازبکستان شایسته پیروزی بودیم و مقابل چین هم طوری بازی کردیم که چینی ها هیچ حرفی برای گفتن نداشتند.

وی افزود: فوتبال ما خیلی به هم ریخته است و نمی دانیم باید به چه کسی خرده بگیریم. این نوع حذف آن هم با یک تفاضل گل فقط برای ما جای افسوس گذاشت. حیف که آخرین فرصت حضور در المپیک هم از دست رفت و برای المپیک بعدی هم که مشخص نیست اصلاً فوتبال باشد یا نباشد.

ملی پوش پیشین کشورمان گفت: یکی از معضلات تیم امید بی ثباتی روی نیمکت بود. تیمی که در یک سال ۳ بار مربی عوض کند نمی تواند بهتر از این نتیجه بگیرد.

پاشازاده تصریح کرد: نگاهی به نفرات تیم نشان می دهد چه بازیکنان نخبه ای داریم و من امیدوارم این نتیجه باعث نشود جمعی از فوتبالیست های نخبه که می توانند به زودی ستاره های فوتبال ایران باشند نسوزند.

کد مطلب 4828067

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    نظرات

    • IR ۰۸:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
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      پاسخ
      بازی ها امروز نیست هفته آینده روز شنبه بازی ها برگزار میشه

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