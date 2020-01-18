به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، مهدی الماسی اظهار داشت: طرح گردشگری پایدار ابزاری در راستای توسعه صنعت توریسم در استان همدان است که موجب رونق و جذب توریست خواهد شد.
مهدی الماسی بیان کرد: طرح گردشگری با رویکرد توسعه پایدار در استان تلاش دارد ضمن برقراری توازن میان عرضه و تقاضا در راستای حفظ منابع موجود گام برداشته و با رعایت اخلاق حرفهای موجب افزایش ضریب امنیت در حوزه گردشگری شود.
وی با تأکید بر اینکه باید از بروز مشکلات و جرایم امنیتی و انتظامی در حوزه گردشگری پیشگیری کرد، گفت: این معاونت در اجرای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صنعت فوق نسبت به افزایش ریسک سرمایهگذاری در این حوزه تلاش مضاعف دارد.
وی تعدد مراکز تصمیمگیری، ضعف تبلیغات داخلی و خارجی و سو مدیریت در جذب توریسم را از آسیبها و مشکلات بنیادین این صنعت برشمرد و افزود: دستگاههای متولی باید ضمن همکاری و هماهنگی با یکدیگر ضعفها و آسیبها را در خصوص توسعهی گردشگری به حداقل برسانند.
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