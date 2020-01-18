به گزارش خبرنگار مهر، «ریان الجدعانی» خبرنگار سایت عربی زبان «کوره» در واکنش به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر بازی کردن تیم های ایرانی در زمین بی طرف در لیگ قهرمانان آسیا و تهدید ایران مبنی بر کنار کشیدن از این مسابقات به نکات قابل توجهی اشاره کرده است. از شب گذشته اکثر رسانه های عربی به صورت قطعی اعلام کردند که ایران از لیگ قهرمانان کنار کشیده است در حالی که هنوز این اتفاق نیفتاده و قرار است امروز جلسه مهمی در وزارت ورزش و جوانان ایران برگزار شود.

الجدعانی نوشت: «تا الان هیچ حکم رسمی اعلام نشده و در انتظار جلسه وزیر ورزش ایران است اما بازی در زمین بی طرف باعث افزایش هزینه های تیم‌های ایرانی می شود.

این درحالی است که تیم های ایرانی به دلیل شرایط اقتصای و سیاسی از مشکلات مالی رنج می برند. نباید این نکته را فراموش کنیم که قانون زمین بی طرف ایرانی ها را خشمگین ساخته و کرامتشان را خدشه دار کرده است.»