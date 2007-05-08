به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیری فرد - دبیر ستاد نهضت مطالعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ضمن اعلام این خبر گفت : یک دستگاه خودرو با نام " پیک خورشید " با 120 عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان با ارائه کتاب به خانواده ها ، قصد دارد کتاب را در سبد خانوار قرار دهد و با ایجاد نهضت فرهنگی ، میزان سرانه مطالعه را در میان شهروندان افزایش دهد .

وی با اشاره به اینکه در شهر تهران 371 محله وجود دارد یادآور شد : در این طرح با انتخاب یکی از محلات متوسط شهر، این نهضت آغاز می شود و از تمامی خانواده های آن محله دعوت می شود تا از کتاب های ارائه شده استفاده کنند .

امیری فرد گفت : در این طرح افراد علاقه مند عضو نهضت مطالعه می شوند و هر هفته یک جلد کتاب را انتخاب و پس از مطالعه در برگه ای که به آنان تحویل داده می شود، برداشت ها و پیام های خود را یادداشت می کنند و در مراجعه آتی به " پیک خورشید" عودت می دهند.

به گفته وی، در این نهضت نظام تشویق به منظور افزایش کتابخوانی اعمال می شود و به کودکان و نوجوانانی که بتوانند بیشترین تعداد کتاب را مطالعه کنند جوایزی تعلق می گیرد .

دبیر ستاد نهضت مطالعه با اشاره به تشویق اعضا از طریق مدارس ، تلویزیون ، رادیو ، روزنامه و جایزه های اهدایی ، اظهار داشت : در این نهضت پس از بررسی کارنامه مطالعه ، میانگین مطالعه خانواده ، محله و .... تهیه شده و در گام های بعدی لحاظ می شود .

وی از شهروندان خواست که با " پیک خورشید " همکاری و مشارکت کنند تا این نهضت بتواند در اهداف خود موفق و طرح را در تمامی محلات تهران گسترش دهد .