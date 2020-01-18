اعزام هوایی عتبات برقرار است/ثبت نام حج تمتع از بهمن ماه

سیدعلی میرقاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر اعزام به عتبات عالیات به صورت هوایی انجام می‌شود و در صورت برقرار شدن امنیت کامل مرزها، اعزام زمینی هم راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: سازمان حج و زیارت برای اعزام زمینی زائران آمادگی کامل دارد ولی هنوز شورای عالی امنیت ملی اجازه اعزام زمینی را نداده است.

میرقاسم پور گفت که گلستانی هایی که تصمیم به اعزام هوایی دارند می‌توانند با در دست داشتن گذرنامه‌ای که حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشد، به یکی از ۴۸ دفتر زیارتی و یا شرکت مرکزی خدمات زیارتی در استان مراجعه کنند.

وی توضیح داد که هزینه اعزام هم بسته به نوع پرواز بین ۳ میلیون و ۷۰۰ الی ۳ میلیون ۸۰۰ هزار تومان بوده و اقامت هم یک هفته‌ای خواهد بود.

میرقاسم پور با بیان اینکه پرواز به فرودگاه نجف انجام شده و زائران برای برگشت هم باید به همین فرودگاه مراجعه کنند، اضافه کرد: پرواز از ایران فقط از دو فرودگاه تهران و مشهد انجام می‌شود.

وی همچنین در مورد ثبت نام حج تمتع هم گفت: شرایط ثبت نام زائران فراهم شده و احتمالاً ثبت نام در بهمن ماه انجام می‌شود.

میرقاسم پور بیان کرد: مقدمه ثبت این است که زائران باید وارد سامانه رزرو حج تمتع شده و اطلاعات خود را به روزرسانی کنند.

وی گفت: تاکنون ۱۰ هزار گلستانی در این سامانه اطلاعات خود را به روز کرده و اولویت ثبت نام حج هم با کسانی خواهد بود که در این سامانه ثبت نام کرده باشند.