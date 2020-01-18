سید کاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: الان زمان وفاق ملی برای احقاق حق فوتبال باشگاهی از آسیا است. باید اختلافات رنگی و جناحی را کنار گذاشت و به جای تاختن به یکدیگر و تسویه حسابهای شخصی، به فکر یافتن راهی برای نجات از این بحران بود.

وی بیان داشت: مطالبه گری ما از کشور کویت است. کویتی که در زمان جنگ با صدام ما تنها کشوری بودیم که از آنها حمایت کردیم و به پناه جویان شان پناه دادیم. کویتی ها بهتر از همه دنیا می دانند ایران چقدر امن است و ما انتظار نداشتیم آنها این آتش را روشن کنند.

عضو هیات موسس اتحادیه مدیران فوتبال تصریح کرد: حق ما حضور در لیگ آسیا و حق بالاترمان بازی کردن در کشور خودمان است و هرگز نباید اجازه داد که این حق مسلم را از ما سلب کنند. اگر امروز زیر بار این تصمیم بریم، فردا تیم ملی ما را از میزبانی محروم می کنند و پس فردا به سراغ سایر رشته های ورزشی می آیند.

اولیایی تاکید کرد: فوتبال مقوله ای بسیار مهم در دنیا است اما آنقدر ارزش ندارد که به خاطر آن خفت بپذیریم و امنیت ملی کشورمان را زیر سئوال ببریم. باید از همین الان همه مدیران ورزش کشور دست به کار شوند تا از این بحران خارج شویم و اگر نشد به نظر من هر چهار تیم باید با هم از حضور در این مسابقات انصراف دهند تا عزت و شرف کشورمان حفظ شود.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال در خصوص اظهارات هوشنگ نصیرزاده بیان داشت: از اظهارات او تعجب می کنم. چطور وقتی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده نصیرزاده حکمش را هم صادر می کند تا موج نا امیدی در مردم بیفتد. نصیرزاده مدیر پخته ای است و نباید هیجان زده اظهار نظر کند و اجازه دهد مقامات ورزش کشور در آرامش بتوانند اوضاع را کنترل کنند.

وی افزود: ایران همواره جزو بهترین میزبانان ورزشی بوده و بارها پیش آمده که حتی کشتی گیران خود کشور آمریکا هم به راحتی به ایران آمده، مسابقه داده و با امنیت خاطر ایران را ترک کردند و حتی بعضی از آنها بعدا به عنوان توریست به کشور ما بازگشتند. ایران امن ترین کشور منطقه است و باید کشورهای دیگر هم به صحت این ادعای ما باور داشته باشند.

اولیایی در خاتمه با انتقاد از فیفا بیان داشت: فیفا هم باید در این خصوص ورود کند. فیفا که یک انجیو غیر وابسته به هر دولت و سیاستی است و شعار آن جدا سازی سیاست از فوتبال است، نباید اجازه اینچنین تصمیم گیری های سیاسی را در فوتبال بدهد.