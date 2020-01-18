  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ دی ۱۳۹۸، ۱۶:۵۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نباید زیر بار حرف زور AFC برویم/ ایران امن‌ترین کشور منطقه است

نباید زیر بار حرف زور AFC برویم/ ایران امن‌ترین کشور منطقه است

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال گفت: معتقدم باید محکم پای گرفتن حق مان از فوتبال آسیا بایستیم و اگر این حق محقق نشد، باید از حضور در لیگ قهرمانان آسیا انصراف داد.

سید کاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: الان زمان وفاق ملی برای احقاق حق فوتبال باشگاهی از آسیا است. باید اختلافات رنگی و جناحی را کنار گذاشت و به جای تاختن به یکدیگر و تسویه حسابهای شخصی، به فکر یافتن راهی برای نجات از این بحران بود.

وی بیان داشت: مطالبه گری ما از کشور کویت است. کویتی که در زمان جنگ با صدام ما تنها کشوری بودیم که از آنها حمایت کردیم و به پناه جویان شان پناه دادیم. کویتی ها بهتر از همه دنیا می دانند ایران چقدر امن است و ما انتظار نداشتیم آنها این آتش را روشن کنند.

عضو هیات موسس اتحادیه مدیران فوتبال تصریح کرد: حق ما حضور در لیگ آسیا و حق بالاترمان بازی کردن در کشور خودمان است و هرگز نباید اجازه داد که این حق مسلم را از ما سلب کنند. اگر امروز زیر بار این تصمیم بریم، فردا تیم ملی ما را از میزبانی محروم می کنند و پس فردا به سراغ سایر رشته های ورزشی می آیند.

اولیایی تاکید کرد: فوتبال مقوله ای بسیار مهم در دنیا است اما آنقدر ارزش ندارد که به خاطر آن خفت بپذیریم و امنیت ملی کشورمان را زیر سئوال ببریم. باید از همین الان همه مدیران ورزش کشور دست به کار شوند تا از این بحران خارج شویم و اگر نشد به نظر من هر چهار تیم باید با هم از حضور در این مسابقات انصراف دهند تا عزت و شرف کشورمان حفظ شود.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال در خصوص اظهارات هوشنگ نصیرزاده بیان داشت: از اظهارات او تعجب می کنم. چطور وقتی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده نصیرزاده حکمش را هم صادر می کند تا موج نا امیدی در مردم بیفتد. نصیرزاده مدیر پخته ای است و نباید هیجان زده اظهار نظر کند و اجازه دهد مقامات ورزش کشور در آرامش بتوانند اوضاع را کنترل کنند. 

وی افزود: ایران همواره جزو بهترین میزبانان ورزشی بوده و بارها پیش آمده که حتی کشتی گیران خود کشور آمریکا هم به راحتی به ایران آمده، مسابقه داده و با امنیت خاطر ایران را ترک کردند و حتی بعضی از آنها بعدا به عنوان توریست به کشور ما بازگشتند. ایران امن ترین کشور منطقه است و باید کشورهای دیگر هم به صحت این ادعای ما باور داشته باشند.

اولیایی در خاتمه با انتقاد از فیفا بیان داشت: فیفا هم باید در این خصوص ورود کند. فیفا که یک انجیو غیر وابسته به هر دولت و سیاستی است و شعار آن جدا سازی سیاست از فوتبال است، نباید اجازه اینچنین تصمیم گیری های سیاسی را در فوتبال بدهد.

کد مطلب 4828166

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه