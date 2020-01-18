گازگرفتگی ۵ نفر از اعضای یک خانواده تفتی را راهی بیمارستان کرد

احمد دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روستای نصرآباد شهرستان تفت، یک خانواده بر اثر مسمومیت با گاز مونواکسید کربن راهی بیمارستان شدند.

وی از گاز منوکسید کربن به عنوان قاتل خاموش یاد کرد و افزود: خوشبختانه به دلیل آگاهی به موقع از وضعیت مصدومان، اعضای این خانواده به سرعت با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند و این حادثه فوتی نداشت.

دهقانی با بیان اینکه حال عمومی مصدومان این حادثه خوب است، عنوان کرد: اعضای این خانواده در بیمارستان شهید بهشتی بستری شده اند.

وی تاکید کرد: با توجه به سرمای هوا و روشن کردن بخاری‌ها، مردم حتماً از وضعیت دودکش‌ها و تهویه هوا اطمینان حاصل کنند تا خدای ناکرده شاهد بروز حوادث تلخ و قربانی گرفتن توسط قاتل خاموش نباشیم.