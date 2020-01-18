  1. استانها
  2. یزد
۲۸ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۰۳

رئیس سازمان اورژانس استان یزد:

گازگرفتگی ۵ نفر از اعضای یک خانواده تفتی را راهی بیمارستان کرد

گازگرفتگی ۵ نفر از اعضای یک خانواده تفتی را راهی بیمارستان کرد

یزد ـ رئیس سازمان اورژانس استان یزد گفت: پنج نفر از اعضای یک خانواده در شهرستان به دلیل گاز گرفتگی راهی بیمارستان شدند.

احمد دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روستای نصرآباد شهرستان تفت، یک خانواده بر اثر مسمومیت با گاز مونواکسید کربن راهی بیمارستان شدند.
وی از گاز منوکسید کربن به عنوان قاتل خاموش یاد کرد و افزود: خوشبختانه به دلیل آگاهی به موقع از وضعیت مصدومان، اعضای این خانواده به سرعت با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند و این حادثه فوتی نداشت.

دهقانی با بیان اینکه حال عمومی مصدومان این حادثه خوب است، عنوان کرد: اعضای این خانواده در بیمارستان شهید بهشتی بستری شده اند.

وی تاکید کرد: با توجه به سرمای هوا و روشن کردن بخاری‌ها، مردم حتماً از وضعیت دودکش‌ها و تهویه هوا اطمینان حاصل کنند تا خدای ناکرده شاهد بروز حوادث تلخ و قربانی گرفتن توسط قاتل خاموش نباشیم.

کد مطلب 4828183

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه