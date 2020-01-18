تردد خودروها در محور نهاوند-نورآباد روان است

وحید صفدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف از بامداد امروز شنبه در محورهای کوهستانی شهرستان نهاوند آغاز شده که هم اینک نیز ادامه دارد.
وی افزود: در حال حاضر تردد وسایل نقلیه در محورهای نهاوند - آورزمان و نهاوند - نورآباد گردنه گاماسیاب روان است.
رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای نهاوند با اشاره به فعالیت پرسنل راهداری برای جلوگیری از انسداد محورها، گفت: با توجه به لغزندگی جادهها از هموطنان تقاضا داریم از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت لزوم تردد زنجیر چرخ و وسایل ایمنی همراه داشته باشند.
وی با تاکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی خواستار توجه به هشدارها و اطلاعیههای صادره از طرف مجموعههای مسئول شد.
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