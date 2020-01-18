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۲۸ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۳۹

رئیس راهداری نهاوند:

تردد خودروها در محور نهاوند-نورآباد روان است

تردد خودروها در محور نهاوند-نورآباد روان است

نهاوند - رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای نهاوند بااشاره به بارش برف در محورهای مواصلاتی گفت: تردد خودروها در محور نهاوند - نورآباد روان است.

وحید صفدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف از بامداد امروز شنبه در محورهای کوهستانی شهرستان نهاوند آغاز شده که هم اینک نیز ادامه دارد.

وی افزود: در حال حاضر تردد وسایل نقلیه در محورهای نهاوند - آورزمان و نهاوند - نورآباد گردنه گاماسیاب روان است.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نهاوند با اشاره به فعالیت پرسنل راهداری برای جلوگیری از انسداد محورها، گفت: با توجه به لغزندگی جاده‌ها از هموطنان تقاضا داریم از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت لزوم تردد زنجیر چرخ و وسایل ایمنی همراه داشته باشند.

وی با تاکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی خواستار توجه به هشدارها و اطلاعیه‌های صادره از طرف مجموعه‌های مسئول شد.

کد مطلب 4828193

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