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۲۸ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۴۵

مدیرکل راهداری لرستان:

بارش شدید برف در برخی محورهای لرستان/ از تردد غیرضرور جلوگیری شود

بارش شدید برف در برخی محورهای لرستان/ از تردد غیرضرور جلوگیری شود

خرم‌آباد- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان با اشاره به بارش شدید برف در برخی محورهای این استان، بر ضرورت جلوگیری از تردد غیرضرور توسط رانندگان در جاده‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شرفی امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در حال حاضر محورهای لرستان به دلیل بارش باران و برف لغزنده هستند و مردم از تردد غیر ضروری در این محورها پرهیز کنند.

وی، گفت: در حالی که بارش شدید برف را در تعدادی از محورهای استان شاهد هستیم، تردد وسایل نقلیه روان است و همکاران راهدار ما در سراسر استان مشغول خدمات رسانی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان، افزود: با توجه به لغزندگی جاده‌ها، از مردم انتظار داریم از ترددهای غیر ضروری پرهیز و در صورت سفر حتماً تجهیزات ایمنی به خصوص زنجیر چرخ و لباس گرم به همراه پتو با خود داشته باشند.

شرفی، بر رعایت سرعت مطمئنه توسط رانندگان تاکید کرد.

کد مطلب 4828255

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