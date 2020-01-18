بارش شدید برف در برخی محورهای لرستان/ از تردد غیرضرور جلوگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شرفی امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در حال حاضر محورهای لرستان به دلیل بارش باران و برف لغزنده هستند و مردم از تردد غیر ضروری در این محورها پرهیز کنند.

وی، گفت: در حالی که بارش شدید برف را در تعدادی از محورهای استان شاهد هستیم، تردد وسایل نقلیه روان است و همکاران راهدار ما در سراسر استان مشغول خدمات رسانی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان، افزود: با توجه به لغزندگی جاده‌ها، از مردم انتظار داریم از ترددهای غیر ضروری پرهیز و در صورت سفر حتماً تجهیزات ایمنی به خصوص زنجیر چرخ و لباس گرم به همراه پتو با خود داشته باشند.

شرفی، بر رعایت سرعت مطمئنه توسط رانندگان تاکید کرد.