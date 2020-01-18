زیبایی کار شهید سلیمانی در بازدارندگی نامتقارن بود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ۱۳۸ از سلسله نشست‌های ماهانه فرهنگ مهدوی با موضوع «راهبردهای مقابله ایران و آمریکا در منطقه» به همت مؤسسه فرهنگی هنری موعود عصر در حوزه هنری با سخنرانی ابومحمد عسگرخانی پنجشنبه ۲۶ دی‌ماه برگزار شد.

ابومحمد عسگرخانی در این برنامه گفت: در لاهه هلند کارم این بود که پرونده‌هایی که به قبل از انقلاب برمی‌گشت را بررسی کنم. مانند عهدنامه مودت که در آن زمان آمریکایی‌ها با توجه به این‌که یک رژیم دست‌نشانده در ایران آورده بودند توانستند فرازهایی را در این عهدنامه بگنجانند که برای ما خیلی سنگین بوده و هنوز هم تاوان آن را می‌دهیم. از همان عهدنامه بذرهای برجام تهیه شده که امروز می‌توانند این اعمال را با ما انجام دهند.

تفرقه خطر بزرگی برای اسلام است

استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: پروفسور مونتگمری وات، اسلام‌شناس معروف انگلیسی که ۱۰۰ سال درباره اسلام تحقیق کرده کتابی دارد تحت عنوان «اسلام و همگرایی جامعه». در اواخر این کتاب راجع به آینده اسلام می‌نویسد که آیا اسلام روزی بین‌المللی خواهد شد یا خیر؟ می‌گوید تجربه نشان داده ایدئولوژی مثل آتش زیر خاکستر می‌ماند که اگر شرایط مناسب بود بیرون می‌آید و زبانه می‌کشد. می‌گوید من معتقدم اسلام این ظرفیت را دارد و هر جا مسیحیت نتوانسته جلو برود اسلام توانسته است، اما تفرقه‌ها و اختلاف سلیقه‌هایی که در این میان است خطر بزرگی برای اسلام است.

شکست در مذاکرات و پیروزی در جنگ‌ها

وی سپس عنوان کرد: یکی از آمریکایی‌ها اوایل انقلاب می‌گفت معتقدم شوروی هم ذیل کاپیتالیسم است فقط ایران است که از این دایره خارج است و آمریکا می‌خواهد با جنگ ایران و عراق، ایران را در این مدار جهانی بیاورد. ما در همه مذاکرات شکست خوردیم مثل برجام و قرارداد الجزایر، اما در همه جنگ‌ها پیروز بوده‌ایم. این‌که علت این مسئله چه بوده قابل پژوهش است. آمریکایی‌ها می‌گویند در برابر هر استراتژی باید یک استراتژی مقابل وجود داشته باشد که یا باید آن استراتژی را مانع شود و یا منحرف کند.

باید از حالت تدافعی به حالت تهاجمی برسیم

ابومحمد عسگرخانی همچنین گفت: ما در ۳۰ سال اول انقلاب بیشتر در موضع دفاع بوده‌ایم، اما در ادامه شاهد بودیم که با فرماندهی شهید سلیمانی انقلاب اسلامی ایران نه تنها منطقه‌ای شد بلکه فرا منطقه‌ای شد و به آن سوی قاره هم حرکت کرد. از اینجا که انقلاب ما فرامنطقه‌ای شد ترامپ که از دید من یک شخص دوقطبی است این جنایت را مرتکب شد و امیدوارم در محاکم بین‌المللی مثل ICJ و … بتوانند تاوان خون این شهید را بگیرند. در استراتژی متقابل باید از حالت تدافعی به حالت تهاجمی برسیم و این بسیار مهم است. معتقدم باید از ماده ۱۰ ان پی تی خارج شویم و به سمت تهدید به درد شدید برویم، اما جمهوری اسلامی این مسیر را نرفت و مقام معظم رهبری درباره بمب اتم آن فتوا را دادند.

وی اضافه کرد: استراتژی راهی است که در بحران یا جنگ ارائه شود و غائله را ختم کند. خانم کلینتون می‌گفت داعش را ما ساختیم و شاهد بودیم که از یک طرف داعش را تجهیز می‌کردند و از طرفی از لحاظ فکری به آن کمک می‌کردند البته از طرفی هم از آن انتقاد می‌کردند. وقتی جمهوری اسلامی ایران به میدان آمد و داعش را نابود کرد آمدند ادعا کردند که ما داعش را از بین بردیم در صورتی که این‌گونه نبود. بعد از بررسی‌های مختلف به این نتیجه رسیدم که آمریکا از قدرت سخت و نرم خود استفاده کرده و توانسته در جامعه جهانی قوانین نرم را ایجاد کند تا کار خود را توجیه کند. همان‌طور که از قدرت نرم صحبت می‌کنند از قانون نرم نیز صحبت می‌کنند. علیه ما خیلی از این قوانین نرم استفاده کرده‌اند. خیلی هوشیارانه در مجامع بین‌المللی از این قوانین نرم دارند علیه ما استفاده می‌کنند.

ابومحمد عسگرخانی سپس اظهار داشت: یک قبح ذاتی داریم به این معنا که برخی کارها در همه دنیا منع است. مثل سرقت، آدم‌کشی، تجاوز و …. اما آمریکایی‌ها توانسته‌اند از طریق قانون‌گذاری، نهادها و قوانین نرمی را ایجاد کنند و توسط روشنفکران نا آشنا به روابط بین‌الملل توانسته‌اند قوانین نرم منع شده بین‌المللی را در قوانین کشورها بیاورند و جزو قوانین داخلی کنند. مثلاً FATF همین‌طور است. وقتی مجلس ما می‌آید این قانون را تصویب می‌کند تبدیل به قبح ذاتی در کشور ما می‌شود. می‌شود: یکی بر سر شاخ و بن می‌برید. بر همه واجب است که بدانند این قوانین از کجا می‌آیند.

از طریق قوانین نرم می‌خواهند امنیت، اقتصاد، فرهنگ و سیاست ما را تضعیف کنند

وی افزود: از طریق قوانین نرم می‌خواهند امنیت، اقتصاد، فرهنگ و سیاست ما را تضعیف کنند. برجام و کاتسا برای امنیت، FATF و ISA برای اقتصاد و سند ۲۰۳۰ و مصوبات کنگره آمریکا برای حقوق بشر و دموکراسی مربوط به فرهنگ است. کاتسا یعنی مقابله با دشمنان آمریکا از طریق قانون تحریم‌ها. سپاه پاسداران ما را مصداق تروریسم، پول‌شویی و سلاح کشتار جمعی می‌دانند و معتقدند نباید به این‌ها حتی حقوقی پرداخت شود. مصادیق کاتسا و FATF هم دقیقاً همین موارد است. وقتی مجلس می‌پذیرد که FATF بدون جرح و تعدیل تصویب شود یعنی سپاه پاسداران باید به دست خودمان از بین برود. با همین استدلال این مرد جنایتکار یعنی ترامپ دست به ترور سردار سلیمانی می‌زند. اگر این مسیر ادامه پیدا می‌کرد و برجام ۲ و ۳ و … امضا می‌شد موشک‌های ما را هدف قرار می‌دادند.

ابومحمد عسگرخانی ادامه داد: هر قرارداد و سند و منشوری اصولی دارد که درباره اهداف است، هنجار دارد که درباره رفتار است و قواعد دارد که نشان می‌دهد که رفتار چه باشد تا به آن هدف برسد. معمولاً این‌ها در مقدمه می‌آیند. در مقدمه برجام می‌گوید ایران الی‌الابد از داشتن ادوات هسته‌ای محروم می‌شود. حتی نمی‌گوید جمهوری اسلامی، بلکه ایران، همچنین نمی‌گوید بمب هسته‌ای بلکه می‌گوید ادوات هسته‌ای. آنجا می‌گوید برجام دوم درباره موشک‌هاست و در ادامه می‌گوید ایران سلاح‌های شیمیایی و میکروبی دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: آمریکا سرمایه‌گذاری‌های زیادی می‌کند تا از طریق تلویزیون‌های خارج از کشور مرتب برنامه‌های تفریحی برای کشور ما بسازند که در داخل آن‌ها پیام‌های سیاسی و فرهنگی وجود دارد. کنگره آمریکا سال‌هاست که بودجه خاصی را برای این رسانه‌ها تصویب کرده است. نکته‌ای را برای اولین بار اینجا می‌گویم. این‌که ترامپ از آنجا که یک بیمار دوقطبی است دارد روی این کار می‌کند که همان‌طور که با بشار اسد هم این کار را انجام دادند، می‌خواهد دولتی را در خارج از کشور تشکیل دهد تا اگر توانست خودش او را به رسمیت بشناسد و بعد از کشورهای عربی بخواهد که آن را به رسمیت بشناسند. در حقوق بین‌الملل یکی از راه‌های شناسایی یک کشور همسایگان آن هستند. البته نمی‌تواند این کار را به پیش ببرد، اما در داخل ایران می‌تواند جو بدی را به راه بیندازد. همان‌طور که با سقوط هواپیما این آشوب‌ها را به راه انداختند می‌خواهند این ناامنی‌ها را ادامه دهند.

موشک‌هایی که ما به عین‌الاسد زدیم هیبت‌الله بود

ابومحمد عسگرخانی سپس گفت: رسانه‌های گروهی آن‌ها خیلی بیشتر و قوی‌تر است. ما این اندازه در سطح دنیا رسانه نداریم. با این کارها تضعیف تدریجی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران را مدنظر دارند. موشک‌هایی که ما به عین‌الاسد زدیم یک هیبت‌الله در مقابل استراتژی آمریکایی‌ها بود. دشمن زمانی تسلیم می‌شود که در حالت بی‌خبری ضربه بخورد و دچار عدم تعادل شود. در سال ۱۳۳۹ بعد از انقلاب مکزیک، آمریکا گفت شما اموال ما را مصادره کردید و باید غرامت کامل و فوری به ما بدهید. این فرمول را در عهدنامه مودت علیه ما نیز انجام دادند. بعد از انجام کودتا در ایران و برگرداندن شاه در عهدنامه مودت گفتند اگر ایران اموال آمریکا را حتی تحت تأثیر قرار دهد و نه مصادره، باید غرامت فوری و کامل دهد. در نتیجه قرارداد الجزایر را نوشتند و آن را به لاهه بردند و مطابق آن خیلی کارها را تا امروز پیش بردند.

وی در ادامه تأکید کرد: خزانه‌داری آمریکا توانست این فرمول را عاریه بگیرد و امروز درباره کنترل تسلیحات در ایران به کار ببرد. در زمان دولت اصلاحات گفتم اگر روزی آمدند و محرمانه‌ترین مکان‌های ما را خواستند بگردند نگویید نگفتید. این کار را با عراق انجام دادند. هر چقدر عراق همکاری می‌کرد باز هم می‌گفتند کافی نیست و باید مکان‌های دیگر را هم بگردیم. زمینه‌سازی این بازرسی‌ها در برجام انجام شده است. در برجام گفته شده حتی اگر ویزا ندهید بدون ویزا می‌توانیم بیاییم و هر جا را که خواستیم بگردیم. اوباما گفت بی‌سابقه‌ترین سیستم بازرسی‌ها را درباره ایران در برجام اعمال کردیم. در عراق وقتی بعد از این بازرسی‌ها مطمئن شدند دیگر عراق چیزی ندارد به آن حمله کردند.

ابومحمد عسگرخانی افزود: درصد غنی‌سازی برای من مهم نیست، اما بر روی رژیم بازرسی و نظارت و مصونیت خیلی حساس هستم. در این بازرسی‌ها هیچ محدودیتی از لحاظ ملیت وجود ندارد و حتی می‌توانند از اسرائیل باشند. این‌ها هیچ جا گفته نمی‌شود. ترامپ آمد و گفت من حوصله برجام ۲ و ۳ و … را ندارم و تمام این موارد را همین حالا باید انجام دهند. آن روش خزنده بود و این روش دفعی، اما نتیجه فرقی نمی‌کرد. من وابسته به هیچ حزب و گروهی نیستم، ولی معتقدم نباید به لحاظ بازدارندگی خودمان را در یک خیابان یک طرفه قرار می‌دادیم که کوچه‌های اطراف‌مان هم بن‌بست باشد. انتهای این خیابان یک طرفه پرتگاه است. باید یک زیرگذر بزنیم و از این خیابان یک طرفه بیرون بیاییم.

وی اضافه کرد: وقتی آمریکایی‌ها با حمایت سایر کشورهای غربی توانستند بر شوروی غلبه کنند آن‌ها آمدند پوتین را به عنوان یک زیرگذر بر سر کار آورند و از این مسیر بیرون آمدند. معتقدم شهید سلیمانی به عنوان نفر دوم کشور ما این قابلیت را داشت. در شرایط فعلی باید ائتلافی بین همه قدرت‌ها و ارگان‌های داخلی صورت گیرد و از رهبری حمایت کنند. آمریکایی‌ها می‌گویند تمرکز قدرت باعث ثبات سیستم می‌شود و شکستگی قدرت باعث بی‌ثباتی سیستم می‌شود. ما باید قدرت را تحت یک رهبر بیاوریم. آن کسانی که حرف از سیستم فدرالی می‌زدند، خیلی حرف اشتباهی می‌زدند. اگر متمرکز شویم آن‌چنان ضربه‌ای از لحاظ اقتصادی و سیاسی می‌توانیم بزنیم که روحیه آن‌ها کاملاً تخریب شود.

زیبایی کار شهید سلیمانی در بازدارندگی نامتقارن بود

ابومحمد عسگرخانی اظهار داشت: این نبرد یک بازی روانی است. وقتی می‌گوئیم بازدارندگی این مسئله امروز در دنیا ترکیبی است. بازدارندگی متعارف، هسته‌ای، سایبری، نامتقارن و … داریم. زیبایی کار شهید سلیمانی در بازدارندگی نامتقارن بود. آمریکایی‌ها بارها گفته‌اند که ما در مقابله با اقدامات نامتقارن ایران مشکل داریم. یک زمانی در تلویزیون می‌گفتم که حمله به عراق و افغانستان قطعی است. چرا در افغانستان توانستند پیروز بشوند و وارد مذاکره با طالبان شدند؟ چون آنجا با اقدامات نامتقارن مواجه بودند. ما هم در انقلاب نظامی و هم در جنگ‌های ترکیبی و نامتقارن و سایبری بسیار توسعه یافته‌ایم اما آنجا که مربوط به برنامه‌های اقتصادی‌مان می‌شود که پشتوانه این‌ها باشد کاری نمی‌کنیم. مخصوصاً دولت فعلی کاملاً در برنامه‌های اقتصادی خودش منفعل شده است. چون همه توانش را در برجام گذاشت و فکر می‌کرد با برجام می‌تواند معجزه کند و مشکلات ما را حل کند. در حالی که برجام مثل باتلاق است.

وی در ادامه عنوان کرد: اقتصاد پشتوانه عرصه نظامی و سیاسی است. نظام سیاسی باید فوراً اقتصاد خود را قوی کند تا با آن بتواند خود را حفظ کند. به همین دلیل تأکید مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بر روی اقتصاد خیلی زیاد بوده است. آمریکایی‌ها به دنبال در اختیار داشتن منابع مواد خام و سرمایه بودند، اما امروز این‌ها را در اختیار ندارند. از لحاظ ایدئولوژی و حقوق بشر هم می‌خواستند حرف اول را بزنند، اما امروز در کشور خودشان هم به نژادپرستی و نقض حقوق بشر متهم می‌شوند. در درجه بعد به اقتصاد لیبرالیستی خیلی اهمیت می‌دادند.

ابومحمد عسگرخانی در پایان گفت: از زمان پرل هاربر که ژاپنی‌ها انجام دادند حمله موشکی ما سابقه نداشته است. با این‌که می‌دانستند ایران می‌خواهد این کار را انجام دهد، اما سیستم دفاعی‌شان نتوانست مقابله کند و تمام معادلات خرید سیستم‌های دفاعی امروز در دنیا به هم خورده است. مؤمن زمانی مؤمن است که امنیت داشته باشد. اگر امنیت نباشد مؤمن نیست. ریشه هر دو کلمه یکی است. در مذاکرات بر روی برداشتن تحریم‌ها کاری نمی‌کنند و تماماً بر روی امنیت ما متمرکز شده‌اند.

در ادامه مراسم رونمایی از کتاب «سیره حکومتی امام مهدی (ع)» نوشته آیت‌الله محمدی ری‌شهری صورت گرفت. این کتاب توسط مؤسسه موعود به چاپ رسیده و به زودی از طریق سایت یاران شاپ قابل تهیه خواهد بود.