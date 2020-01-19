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۲۹ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۱۸

مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه خبر داد:

پیش‌بینی مصرف ۱۳ میلیون مترمکعب گاز در کرمانشاه

پیش‌بینی مصرف ۱۳ میلیون مترمکعب گاز در کرمانشاه

کرمانشاه_ مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از پیش‌بینی مصرف ۱۳ میلیون مترمکعب گاز در این استان خبر داد.

سیروس شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به طور متوسط روزانه ۱۲ میلیون مترمکعب گاز در سطح استان کرمانشاه مصرف می‌شود، اظهار داشت: روز بیستم دی ماه با ۱۲ میلیون و ۳۰۰ مترمکعب بیشترین رکورد مصرف گاز طی سال جاری زده شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه در حال حاضر این استان ۵۸۴ هزار مشترک دارد، افزود: مشکلی برای تأمین گاز در روزهای سرد وجود ندارد البته در صورت افزایش مصرف و تداوم سرما ممکن است مصرف گاز در صنایع عمده نظیر پتروشیمی و نیروگاه محدود شود.

این مسئول تصریح کرد: پیش بینی می‌شود رکورد مصرف گاز طی سردترین روز به ۱۳ میلیون مترمکعب برسد.

شهبازی درباره میزان مصرف گاز در جایگاه‌های CNG نیز عنوان کرد: میزان مصرف گاز در جایگاه‌های CNG در سطح استان نسبت به قبل از سهمیه بندی بنزین از رشد ۱۵ درصدی حکایت دارد.

وی بیان داشت: میانگین مصرف ماهانه گاز پیش از سهمیه بندی سوخت ۲۲ میلیون متر مکعب بوده که پس از سهمیه بندی به ۲۴.۵ میلیون متر مکعب رسیده است.

شهبازی خاطرنشان کرد: مردم باید دمای رفاه را که بین ۱۸ تا ۲۱ درجه است، رعایت کنند و همچنین ضمن استفاده از کلاهک اچ مطمئن باشند در مسیر دودکش مانعی وجود ندارد و نسبت به کنترل شلنگ‌های گاز اقدام کنند.

کد مطلب 4828331

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