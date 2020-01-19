سیروس شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به طور متوسط روزانه ۱۲ میلیون مترمکعب گاز در سطح استان کرمانشاه مصرف می‌شود، اظهار داشت: روز بیستم دی ماه با ۱۲ میلیون و ۳۰۰ مترمکعب بیشترین رکورد مصرف گاز طی سال جاری زده شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه در حال حاضر این استان ۵۸۴ هزار مشترک دارد، افزود: مشکلی برای تأمین گاز در روزهای سرد وجود ندارد البته در صورت افزایش مصرف و تداوم سرما ممکن است مصرف گاز در صنایع عمده نظیر پتروشیمی و نیروگاه محدود شود.

این مسئول تصریح کرد: پیش بینی می‌شود رکورد مصرف گاز طی سردترین روز به ۱۳ میلیون مترمکعب برسد.

شهبازی درباره میزان مصرف گاز در جایگاه‌های CNG نیز عنوان کرد: میزان مصرف گاز در جایگاه‌های CNG در سطح استان نسبت به قبل از سهمیه بندی بنزین از رشد ۱۵ درصدی حکایت دارد.

وی بیان داشت: میانگین مصرف ماهانه گاز پیش از سهمیه بندی سوخت ۲۲ میلیون متر مکعب بوده که پس از سهمیه بندی به ۲۴.۵ میلیون متر مکعب رسیده است.

شهبازی خاطرنشان کرد: مردم باید دمای رفاه را که بین ۱۸ تا ۲۱ درجه است، رعایت کنند و همچنین ضمن استفاده از کلاهک اچ مطمئن باشند در مسیر دودکش مانعی وجود ندارد و نسبت به کنترل شلنگ‌های گاز اقدام کنند.