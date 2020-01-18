به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، علیرضا اسماعیل‌زاده اظهار کرد: گزینه سیل‌زدگان به منظور امدادرسانی به مردم سیل‌زده سیستان و بلوچستان در نرم‌افزار رضوان و سامانه الکترونیکی وقف و نذر رضوی به نشانی nazr.razavi.ir فعال شد.

مدیر مرکز توسعه و نظارت بر موقوفات و نذورات آستان قدس رضوی افزود: زمینه مشارکت مردم در کمک رسانی به هم‌وطنان سیل زده سیستان و بلوچستان از طریق کد دستوری #۸* که با تلفن همراه به آسانی قابل شمار گیری است، نیز فراهم شده است.

وی ادامه داد: همچنین افراد می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب ۴۸۷۲۷۲۷۲۸۰ و شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۸۸۸۸۸۸۸۹ بانک ملت به نام آستان قدس رضوی ویژه سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان واریز کنند و در امدادرسانی به مردم سیل‌زده این خطه کشور در پرتوی بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) سهیم شوند.

اسماعیل زاده گفت: مراجعه به دفاتر نمایندگی‌های آستان قدس رضوی در استان‌ها و همچنین مراجعه حضوری به دفاتر نذورات این آستان مقدس در صحن‌ها، رواق‌ها و ورودی‌های حرم مطهر رضوی، از دیگر روش‌های امدادرسانی به هم‌وطنان سیل‌زده سیستان و بلوچستان همگام با خادمان رضوی است.

گفتنی است، آستان قدس رضوی از نخستین ساعات پس از وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان حاضر شده و هم اکنون با استقرار دو آشپزخانه روزانه بیش از ۱۵ هزار وعده غذای گرم طبخ و میان هم‌وطنان سیل زده توزیع می‌کند، تهیه و توزیع لوازم گرمایشی و مواد بهداشتی از دیگر اقداماتی است که آستان قدس در مناطق سیل زده در دست انجام دارد و در این میان مشارکت‌های مردمی می‌تواند به امدادرسانی‌های بهتر کمک کند.