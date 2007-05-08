طرح جدید نوری المالکی برای توسعه روند سیاسی عراق ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروزنامه الصباح، "نوری المالکی" در روزهای آتی طرحی را شامل 5 فصل به منظور متحد کردن جبهه ملی همزمان با تصمیمات کنفرانس شرم الشیخ ارائه می دهد.

این طرح پاسخی عملی به خواسته های مردمی درداخل ( عراق) است که ازیک سو دولت عراق و ازسوی دیگر گروه های سیاسی و دیگر گروه ها را به ایفای نقش فعال در ایجاد راه حل ها دعوت می کند و همچنین از دولت می خواهد که مشکلات را به مسائل خارج از عراق ربط ندهد.

"عباس البیاتی" یکی ازنمایندگان پارلمان عراق دراین باره گفت : این طرح شامل گسترش مشارکت سیاسی که شامل گروه ها و جریان هایی می شود که شرایط به آنها اجازه نداد تا درچارچوب گروه های فعال در پارلمان و دولت عراق قراربگیرند.

براساس این طرح، همچنین طرح آشتی ملی پیشرفت می کند و گسترش می یابد به طوری که شامل کسانی می شود که دیدگاه مخالف دولت دارند، اما علیه شهروندان عراقی دست به خشونت نمی زنند.

این طرح همچنین راه هایی را برای مشارکت این گروه ها درتصمیمات سیاسی و مهم ایجاد می کند و شامل تعدیلات و اصلاحات در وزارتخانه ها نیزمی شود.

"عباس البیاتی" خاطرنشان کرد: طرح جدید با طرح امنیتی همراه خواهد بود که این بار شامل اقدامات و تدابیر نهایی درباره (وضعیت شبه نظامیان) می شود.