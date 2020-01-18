اعضای یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

زهرا سیاح در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعضای یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری به بیماران نیازمند اهدا شد، اظهار داشت، اظهار داشت: فاطمه نوری ۴۲ ساله دچار مرگ مغزی شده بود که با رضایت خانواده این بیمار، اعضای این بیمار مرگ مغزی به چهار بیمار نیازمند اهدا شد.

وی عنوان کرد: این زن ۴۲ ساله اهل لردگان بوده است که در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد بستری شده بود.

هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: کلیه این بیمار در شهرکرد به یک بیمار نیازمند اهدا شد و کلیه و کبد این بیمار به استان‌های دیگر کشور ارسال شد.

وی عنوان کرد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های برتر کشور در اهدای اعضا به بیماران نیازمند است.