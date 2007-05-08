اخبار کوتاه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد این فیلم در چهل و چهارمین نشست "کانون فیلم معناگرا" به نمایش در می آید و سپس در حضور احمدرضا گرشاسبی کارگردان سینما و عزیزالله حمیدنژاد و وحید اسلامی منتقدان سینما مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

"جن گیری امیلی رز" داستان زنی است که با بهره گیری از قوای خود سعی دارد بر نیروهای شیطانی غلبه کند و بازیگرانی چون لورا لینی، تام ویلکینسن، کالم فور، کمبل اسکات، کنت ولش و شهره آغداشلو در آن ایفای نقش می کنند. فیلمنامه را دریکسن با همکاری پل هریس بوردمن به نگارش درآورده است. این فیلم محصول سال 2005 آمریکاست.

- کارگاه دو روزه "ایران کوچک" با موضوع طراحی نمادهای شهری به همت حوزه هنری تهران برپا می شود. روابط عمومی حوزه هنری اعلام کرد، این کارگاه با حضور دانشجویان هنر تجسمی و هنرمندان نام آشنای عرصه مجسمه سازی برپا می شود و قرار است اعضای کارگاه به طراحی نمادهای شهری چون مجسمه، نقش برجسته، طراحی دیواری و ... بپردازند.

- مجموعه تلویزیونی "زیر تیغ" به کارگردانی محمدرضا هنرمند برای نمایش در جشنواره فیلم ها و برنامه های تلویزیونی رم که از 11 تا 16 تیر در ایتالیا برگزار می شود، انتخاب شد. اولین دوره این جشنواره شامل بخش هایی چون فیلم بلند تلویزیونی، مستند داستانی و مجموعه تلویزیونی است و مجموعه "زیر تیغ" در بخش مسابقه حضور دارد.

- ششمین جشنواره کاریکاتور سراسری احسان در شیراز برگزار می شود. حوزه هنری فارس اعلام کرد، بیش از 250 اثر با موضوعات نوروز و آزاد به دبیرخانه ارسال شد که از این میان 100 اثر برتر به نمایشگاه راه یافتند.