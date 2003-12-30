نمايشگاه هاي مهم هنري جهان معرفي شد

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" اميل گرومبرگ مجموعه ساز ( curator) و منتقد معاصر فرانسوي درمحل سينما تک موزه هنرهاي معاصر تهران ضمن نمايش اسلايد هاي مختلفي از مراکز هنري معتبر اروپا به معرفي دوسالانه هاي مهم هنري کشورهاي اروپايي پرداخت .

وي در ابتداي سخنان خود گفت : درحال حاضر دوسالانه ها و ديگر نمايشگاههاي دوره اي هنري در جهان تبديل به فرصت هاي ارزشمندي براي جذب جهانگردان و رونق بخشي اقتصادي مناطقي که اين نمايشگاهها درآن برگزار مي شوند شده اند . به همين دليل نيز درکنار اين نمايشگاه ها موجي از آثار هنري مردم پسند در سطح شهر هاي محل برگزاري اين گونه نمايشگاهها برپا مي شود .

وي ادامه داد : برپايي يک نمايشگاه دوسالانه در يک شهر باعث مي شود تا توجه مردم شهر و جهانگردان به آن شهر جلب شود و کليه فعاليت هايي روزمره نيز تحت تاثير آن قرار گيرد .

در ادامه گرومبرگ با نمايش چند اسلايد به معرفي کاخ توکيو به عنوان يکي از فعال ترين مراکز معطوف به هنرهاي معاصر تجسمي در فرانسه پرداخت و اعلام کرد : کليه فعاليت هاي مربوط به هنرهاي تجسمي معاصر دفرانسه رد اين کاخ با زيربنايي بيش از بيست هزار متر مربع انجام مي شود . اين کاخ در مجاورت موزه هنرهاي مدرن پاريس بنا شده است و اولين مرکز هنري است که به انجام اينگونه فعاليت ها در فرانسه اختصاص يافته است .

وي افزود : کاخ توکيو درواقع تنها يک مرکز نمايشگاهي نيست بلکه محلي براي انجام فعاليت هاي روزمره و زندگي نيز هست ، زيرا اين کاخ با در اختيار داشتن مرازکزي همانند رستوران ، کافي شاپ ، بوتيک و کتابخانه و سالن هاي انتظار به خوبي نياز هاي مختلف مردم را در کنار نياز هاي هنري شان برطرف مي کند . ازجمله ديگر ويژگي هاي کاخ توکيو وجود يک مرکز آموزشي شبانه روزي در آن است که هنرمندان و هنردوستان سراسر جهان براي ياد گيري و آموزش دروس مورد علاقه خود به آنجا مي روند .

گرومبرگ درادامه سخنان خود به معرفي دوسالانه ونيز به عنوان يکي از مهمترين دوسالانه هاي هنري جهان پرداخت و افزود : دوسالانه ونيز با قدمتي حدود يکصد سال از معتبرترين دوسالانه هاي هنري جهان به شمار مي رود که امسال با مديريت فرانچسکو بونامي برپا شد . اين دوسالانه در محوطه مخصوصي در ونيز برپا مي شود که کشورهاي مختلف هرکدام در آنجا غرفه اي مخصوص خود دارند .

وي با مقايسه اين دوسالانه با مراسم المپيک افزود : اميدوارم ايران نيز بتواند همانند ديگر کشورها دراين محوطه غرفه اي مخصوص خود تهيه نمايد تا هنرمندان برگزيده اش را به اين دوسالانه اعزام کند .

اين منتقد جوان هنري فرانسه در ادامه سخنان خود به نمايشگاههاي برپا شده در دوسالانه امسال اشاره کرد و افزود : امسال دوسالانه ونيز با يک فکر محوري به عنوان ديکتاتوري بينندگان برپا شد زيرا دراين دوسالانه بيش ازهزاران اثرهنري به مخاطبين ارائه مي شود و بنابراين بازديد از آن کاري سخت و طاقت فرسا از نظر فيزيکي براي بازديدکنندگان به شمار مي رود . به همين دليل نيز فضاي دوسالانه امسال ونيز به گونه اي طراحي شد که بازديدکنندگان مسير خود را خودشان انتخاب مي کردند ملزم به رعايت نحوه خاصي براي طي کردن مسير هاي برپايي نمايشگاهها نبودند .

وي همچنين افزود : از ديگر نکات ويژه اين دوسالانه استفاده از چندين مجموعه ساز مختلف براي برپايي نمايشگاه هاي اين دوسالانه بوده است .

گرومبرگ افزود : از 15 سال پيش محوطه ويزه اي نيز که در اصل يک کارخانه کشتي سازي بوده است به دوسالانه ونيز اضافه شده است که به آرسناله مشهور است و در آن آثار هنرمندان جوان به نمايش گذاشته مي شود در حالي که د رغرفه هاي کشور هاي مختلف هنرمنداني که توسط آن کشور ها انتخاب مي شوند آثار خود را به نمايش مي گذارند .

اين مجموعه ساز درپايان سخنان خود افزود از سال آينده در مکان هاي مختلف اروپا هر 6 ماه يکبار يک دوسالانه هنري برپا مي شود و اين امر کمک شايان توجه به ايجاد محيط هاي شادابي براي تبادل نظر هنرمندان بوجود مي آورد .