زوج جدید یا شکل گیری مثلثی تازه و خطرناک در خط حمله استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان دومین بازی تدارکاتی شان با هدایت فرهاد مجیدی را هم با پیروزی پشت سر گذشتند و بهترین پیامی که این دو بازی تدارکاتی برای آنها داشت، گلزنی شیخ دیاباته و ارسلان مطهری بود.

استقلالی ها در نیم فصل نخست نه تنها بهترین خط حمله، بلکه بهترین گلزنان و بهترین پاسور را هم در اختیار داشتند و توانستند با زوج دیاباته و قائدی عملکردی چشمگیر داشته باشند.

استقلالی ها نه تنها این زوج خطرناک را حفظ کردند، بلکه حالا ارسلان مطهری که یکی از بهترین گلزنان نیم فصل نخست بود را هم به خدمت گرفته اند. این مهاجم تازه وارد استقلالی ها هم توانسته در هر دو دیدار تدارکاتی تیمش گلزنی کند تا نشان دهد حاضر نیست حتی در شرایطی که دیاباته و قائدی هم حضور دارند، باز هم از روی نیمکت کار را دنبال کند.

باید صبر کرد و دید تدابیر مجیدی برای استفاده از این ۳ مهاجم در ترکیب تیمش چیست. آیا مجیدی از زوج جدیدی به اسم دیاباته-مطهری استفاده می کند، زوج دیاباته-قائدی را حفظ می کند و یا تصمیم سوم را می گیرد. یعنی استفاده همزمان از دیاباته، قائدی و مطهری. پاسخ این سئولا تنها بعد از آغاز مسابقات نیم فصل دوم برای استقلال مشخص خواهد شد.