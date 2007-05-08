37 روستای کرج تحت پوشش طرح کتابخانه های سیار قرار دارند

رئیس اداره نهضت سوادآموزی کرج به خبرنگار مهر گفت : این کتابخانه ها با هدف افزایش فرهنگ مطالعه و افزایش آگاهی روستاییان به نقاط مختلف روستاهای شهرستان کرج می روند.

محسن بیدگلی اظهار داشت : در سال گذشته 300 جلد کتاب با 80 عنوان متنوع از سوی آموزش وپرورش و اداره ارشاد به کتابخانه های سیار نهضت سوادآموزی اهدا شده است و در سال جاری 100عنوان کتاب دیگر به این کتابخانه افزوده شده است.

وی در خصوص گروه های پیگیر مطالعاتی افزود : 271 گروه پیگیر مطالعاتی با دو هزار و 700 فراگیر در سال 85 تشکیل شد و این میزان در سال جاری به 305 گروه افزایش می یابد و سه هزار و 700 فراگیر در این گروه ها آموزش می بینند.

بیدگلی خاطر یادآور شد : امسال 45 نفر در طرح چهره های موفق نهضت سواد آموزی ثبت نام کردند که 43 نفر از این افزاد زن و دو نفر مرد هستند و در میان این افراد 15 کارشناس و سه کاردان وجود دارد.