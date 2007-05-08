تیم فوتبال ایران با تیمهای فلسطین و عراق همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام کمیته تیمهای ملی فدراسیون فوتبال، گروه بندی و برنامه مسابقات فوتبال قهرمانی غرب آسیا اعلام شد که طی آن تیم فوتبال ایران در گروه B مرحله مقدماتی با تیمهای فلسطین و عراق همگروه شد.
برپایه این گزارش، برنامه این رقابت ها که از 26 خرداد لغایت سوم تیر ماه در لبنان برگزار می شود به شرح زیر است:
گروه A: لبنان – اردن – سوریه
گروه B: ایران – فلسطین – عراق
شنبه 26/3/86
* ایران – عراق
* لبنان - سوریه
دوشنبه 28/3/86
* ایران - فلسطین
* اردن – لبنان
چهارشنبه 30/3/86
* عراق – فلسطین
* سوریه – اردن
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