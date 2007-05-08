تیم فوتبال ایران با تیمهای فلسطین و عراق همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام کمیته تیمهای ملی فدراسیون فوتبال، گروه بندی و برنامه مسابقات فوتبال قهرمانی غرب آسیا اعلام شد که طی آن تیم فوتبال ایران در گروه B مرحله مقدماتی با تیمهای فلسطین و عراق همگروه شد.

برپایه این گزارش، برنامه این رقابت ها که از 26 خرداد لغایت سوم تیر ماه در لبنان برگزار می شود به شرح زیر است:

گروه A: لبنان – اردن – سوریه

گروه B: ایران – فلسطین – عراق

شنبه 26/3/86

* ایران – عراق

* لبنان - سوریه

دوشنبه 28/3/86

* ایران - فلسطین

* اردن – لبنان

چهارشنبه 30/3/86

* عراق – فلسطین

* سوریه – اردن