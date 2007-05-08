برگزیدگان مرحله نهایی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویی تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نفرات برگزیده المپیاد علمی دانشجویی کشور امروز با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و معاونان سازمان سنجش تقدیر شدند که اسامی آنها به شرح زیر است :

زبان و ادبیات فارسی

نفر اول : بتول حیدری

نفر دوم : جواد بشری

نفر سوم : رضا خبازها

الهیات و معارف اسلامی

نفر اول : اصغر مهری

نفر دوم : فاطمه سادات سمنگانی

نفر سوم : زهره حیدری نصرت آبادی

علوم اقتصادی

نفر اول : حمید زمانزاده نصرآبادی

نفر سوم : رامین مجاب

نفر سوم : جواد طاهرپور



حقوق

نفر اول : سید محمد طباطبایی نژاد

نفر دوم : مهدی فتاحی

نفر سوم : محمد مهدی توکلی

ریاضی

نفر اول : آرش قاآنی فراشاهی

نفر دوم : حمید ترابی اردکانی

نفر سوم : محمد قراخانی

نفر سوم : میرامید حاجی میرصادقی

فیزیک

نفر اول : سید میر ابوالحسن واعظی

نفر دوم : آرمان اکبریان کلجاهی

نفر سوم : علی اکبر ابوالحسنی

شیمی

نفر اول : محمد رشیدیان

نفر دوم : حسین صادقی اصفهانی

نفر سوم : عاطفه طاهری

نفر سوم : هادی آب روشن

زیست شناسی

نفر دوم : مهشید رحمت

نفر سوم : عارف ارزن زرین

نفر سوم : زینب فضلعلی

آمار

نفر دوم : سمیه زارع زاده

نفر دوم : سمیه اشرفی

نفر سوم : احسان زمان زاده

نفر سوم : داود شمسی

مهندسی برق

نفر اول : علیرضا ایمانی

نفر دوم : کیارش غریبدوست

نفر دوم : صادق اسماعیل زاده سودجانی

مهندسی شیمی

نفر اول : رضا عباسی

نفر دوم : هلاث پاک روش

نفر سوم : محمد هادی جزینی درچه

نفر سوم : مهرزاد فیلی زاده

مهندسی عمران

نفر اول : حامد هفت برادران

نفر دوم : کیارش محتشم دولتشاهی

نفر دوم : اصغر امیری

نفر سوم : علی پاشا صدری

مهندسی مکانیک

نفر اول : ابوالفضل اسنقی

نفر دوم : احسان معانی میاندوآب

نفر سوم : حسن بیگلریان

مهندسی کامپیوتر

نفر اول : نیما حق پناه جهرمی

نفر دوم : سجاد شیرعلی شهرضا

نفر سوم : محسن وکیلیان

مهندسی کشاورزی

نفر دوم : رضا عطایی

نفر دوم : سبحان عطایی

طراحی صنعتی

نفر دوم : میرکاظم خلیفه زاده

نفر دوم : اردشیر حکیمی طهرانی

نفر سوم : سید جواد غفاریان