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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۷:۴۹

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برگزیدگان مرحله نهایی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویی تقدیر شدند

برگزیدگان مرحله نهایی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویی تقدیر شدند

برگزیدگان مرحله نهایی (سه نفر اول) یازدهمین المپیاد سال 1385 با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تقدیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نفرات برگزیده المپیاد علمی دانشجویی کشور امروز با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و معاونان سازمان سنجش تقدیر شدند که اسامی آنها به شرح زیر است :

زبان و ادبیات فارسی
نفر اول : بتول حیدری
نفر دوم : جواد بشری
نفر سوم : رضا خبازها

الهیات و معارف اسلامی
نفر اول : اصغر مهری
نفر دوم : فاطمه سادات سمنگانی
نفر سوم : زهره حیدری نصرت آبادی

علوم اقتصادی
نفر اول : حمید زمانزاده نصرآبادی
نفر سوم : رامین مجاب
نفر سوم : جواد طاهرپور

حقوق
نفر اول : سید محمد طباطبایی نژاد
نفر دوم : مهدی فتاحی
نفر سوم : محمد مهدی توکلی

ریاضی
نفر اول : آرش قاآنی فراشاهی
نفر دوم : حمید ترابی اردکانی
نفر سوم : محمد قراخانی
نفر سوم : میرامید حاجی میرصادقی

فیزیک
نفر اول : سید میر ابوالحسن واعظی
نفر دوم : آرمان اکبریان کلجاهی
نفر سوم : علی اکبر ابوالحسنی

شیمی
نفر اول : محمد رشیدیان
نفر دوم : حسین صادقی اصفهانی
نفر سوم : عاطفه طاهری
نفر سوم : هادی آب روشن

زیست شناسی
نفر دوم : مهشید رحمت
نفر سوم : عارف ارزن زرین
نفر سوم : زینب فضلعلی

آمار
نفر دوم : سمیه زارع زاده
نفر دوم : سمیه اشرفی
نفر سوم : احسان زمان زاده
نفر سوم : داود شمسی

مهندسی برق
نفر اول : علیرضا ایمانی
نفر دوم : کیارش غریبدوست
نفر دوم : صادق اسماعیل زاده سودجانی

مهندسی شیمی
نفر اول : رضا عباسی
نفر دوم : هلاث پاک روش
نفر سوم : محمد هادی جزینی درچه
نفر سوم : مهرزاد فیلی زاده

مهندسی عمران
نفر اول : حامد هفت برادران
نفر دوم : کیارش محتشم دولتشاهی
نفر دوم : اصغر امیری
نفر سوم : علی پاشا صدری

مهندسی مکانیک
نفر اول : ابوالفضل اسنقی
نفر دوم : احسان معانی میاندوآب
نفر سوم : حسن بیگلریان

مهندسی کامپیوتر
نفر اول : نیما حق پناه جهرمی
نفر دوم : سجاد شیرعلی شهرضا
نفر سوم : محسن وکیلیان

مهندسی کشاورزی
نفر دوم : رضا عطایی
نفر دوم : سبحان عطایی

طراحی صنعتی
نفر دوم : میرکاظم خلیفه زاده
نفر دوم : اردشیر حکیمی طهرانی
نفر سوم : سید جواد غفاریان

کد مطلب 482893

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