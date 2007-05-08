برگزیدگان مرحله نهایی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویی تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نفرات برگزیده المپیاد علمی دانشجویی کشور امروز با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و معاونان سازمان سنجش تقدیر شدند که اسامی آنها به شرح زیر است :
زبان و ادبیات فارسی
نفر اول : بتول حیدری
نفر دوم : جواد بشری
نفر سوم : رضا خبازها
الهیات و معارف اسلامی
نفر اول : اصغر مهری
نفر دوم : فاطمه سادات سمنگانی
نفر سوم : زهره حیدری نصرت آبادی
علوم اقتصادی
نفر اول : حمید زمانزاده نصرآبادی
نفر سوم : رامین مجاب
نفر سوم : جواد طاهرپور
حقوق
نفر اول : سید محمد طباطبایی نژاد
نفر دوم : مهدی فتاحی
نفر سوم : محمد مهدی توکلی
ریاضی
نفر اول : آرش قاآنی فراشاهی
نفر دوم : حمید ترابی اردکانی
نفر سوم : محمد قراخانی
نفر سوم : میرامید حاجی میرصادقی
فیزیک
نفر اول : سید میر ابوالحسن واعظی
نفر دوم : آرمان اکبریان کلجاهی
نفر سوم : علی اکبر ابوالحسنی
شیمی
نفر اول : محمد رشیدیان
نفر دوم : حسین صادقی اصفهانی
نفر سوم : عاطفه طاهری
نفر سوم : هادی آب روشن
زیست شناسی
نفر دوم : مهشید رحمت
نفر سوم : عارف ارزن زرین
نفر سوم : زینب فضلعلی
آمار
نفر دوم : سمیه زارع زاده
نفر دوم : سمیه اشرفی
نفر سوم : احسان زمان زاده
نفر سوم : داود شمسی
مهندسی برق
نفر اول : علیرضا ایمانی
نفر دوم : کیارش غریبدوست
نفر دوم : صادق اسماعیل زاده سودجانی
مهندسی شیمی
نفر اول : رضا عباسی
نفر دوم : هلاث پاک روش
نفر سوم : محمد هادی جزینی درچه
نفر سوم : مهرزاد فیلی زاده
مهندسی عمران
نفر اول : حامد هفت برادران
نفر دوم : کیارش محتشم دولتشاهی
نفر دوم : اصغر امیری
نفر سوم : علی پاشا صدری
مهندسی مکانیک
نفر اول : ابوالفضل اسنقی
نفر دوم : احسان معانی میاندوآب
نفر سوم : حسن بیگلریان
مهندسی کامپیوتر
نفر اول : نیما حق پناه جهرمی
نفر دوم : سجاد شیرعلی شهرضا
نفر سوم : محسن وکیلیان
مهندسی کشاورزی
نفر دوم : رضا عطایی
نفر دوم : سبحان عطایی
طراحی صنعتی
نفر دوم : میرکاظم خلیفه زاده
نفر دوم : اردشیر حکیمی طهرانی
نفر سوم : سید جواد غفاریان
نظر شما