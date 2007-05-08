به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، حجت الاسلام سید محمود حسینی دولت آبادی که گزارش بعد ازظهر امروز کمیسیون فرهنگی را برای خبرنگاران تشریح می کرد اظهار داشت : شش تن از نمایندگان از وزیر فرهنگ و ارشاد درباره اهداف ، حجم و کیفیت فعالیتهای شورای فرهنگی بریتانیا که بدون مجوز در کشورمان حضور دارد سئوال کردند .

وی افزود : آقای صفار هرندی در پاسخ به نمایندگان سئوال کننده اعلام کرد بریتیش کانسیل در ایران ثبت نشده و هیچ گونه سابقه ای در وزارت ارشاد ندارد و این موضوع باید از وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه پیگیری شود اما نمایندگان سئوال کننده از این توضیحات قانع نشدند .

حسینی دولت آبادی ادامه داد : در این جلسه سئوال موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد در خصوص وضعیت فرهنگی حوزه انتخابیه وی مطرح شد که صفار هرندی در پاسخ با اشاره به تفکیک صورت گرفته در استان خراسان به سه استان مجزا، توضیحاتی را ارائه داد اما نماینده سئوال کننده قانع نشد .

وی ادامه داد : عشرت شایق نماینده تبریز نیز در جلسه امروز کمیسیون فرهنگی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره میزان و نحوه هزینه کرد بزرگداشت پروین اعتصامی در قالب جایزه ادبی به نام این شاعره معاصر سئوال کرد .

مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم اظهار داشت : به گفته وزیر ارشاد 65 میلیون تومان برای آیین بزرگداشت پروین اعتصامی هزینه گردید که بخشهای مختلفی را شامل می شد اما توضیحات وی برای نماینده تبریز قانع کننده نبود .



سولات این نمایندگان برای بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد .