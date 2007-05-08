کمیسیون امنیت ملی روابط ایران و انگلیس را تحت نظر می گیرد / وزارتخانه های اطلاعات، خارجه و ارشاد از عملکرد سیاسی و فرهنگی انگلیس درایران گزارش می دهند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که گزارش نشست بعدازظهر امروز این کمیسیون را برای خبرنگاران تشریح می کرد اظهار داشت: امروز روابط ایران و انگلیس با حضور معاونان وزرای اطلاعات و امورخارجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این نشست اعضای کمیسیون به رفتارهای غیر دوستانه دولت انگلیس از جمله تشکیل فراکسیون حمایت از گروهک تروریستی منافقین در مجلس عوام اعتراض کرده و آن را نشانگر مواضع دوگانه انگلیسی ها دانستند.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حجم وسیع کارهای فرهنگی انگلیس در داخل ایران اظهار داشت: فضای باز برای فعالیت شورای فرهنگی بریتانیا که در ابعاد آموزشی و فرهنگی و اجتماعی به صورت گسترده فعالیت دارد موجب تعجب اعضای کمیسیون گردید.

جلالی افزود: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کردند نهاد قانونگذاری باید در زمینه بررسی موضوع فعالیت های فرهنگی "بریتیش کانسل" نقش جدی تری ایفا کند تا ضوابط در زمینه فعالیت های شورای مذکور بطور کامل رعایت شود.

"شنیده می شود شورای فرهنگی بریتانیا فاقد مجوز رسمی برای فعالیت در ایران است و در صورتی که انگلیسی ها قصد دارند این شورا به فعالیت های خود در داخل کشور ما ادامه دهد باید از دولت جمهوری اسلامی مجوز رسمی دریافت کنند".

وی افزود: کمیسیون از عملکرد وزارت امورخارجه برای ایجاد فضای باز در کشور برای تحرک گسترده سفارت انگلیس نیز ابراز تعجب کرد و با توجه به به برخورداری سفارت انگلیس از 180 کارمند محلی با وجود برخوردهای خصمانه دولت آن کشور نسبت به ملت ایران ، خواستارتجدید نظر در این زمینه شد.

جلالی ادامه داد: در این نشست همچنین اعضای کمیسیون به عدم اجازه دولت انگلیس به گارد حفاظت هواپیمایی جمهوری اسلامی برای خروج از هواپیما در فرودگاه لندن به شدت اعتراض کردند.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: طی 17 سال گذشته گارد حفاظت هوایی ایران به هر میزانی که هواپیما در فرودگاه لندن متوقف باشد اجازه خروج ندارد و باید در این وسیله پروازی محبوس باشند که از وزارت خارجه خواسته شد اقدامات لازم را برای اصلاح این روند انجام دهد.

نماینده شاهرود همچنین از ابراز نگرانی اعضای کمیسیون امنیت ملی از وضعیت اتباع ایرانی در انگلیس سخن گفت و اعلام کرد: کمیسیون نسبت به رفتار دولت انگلیس با اتباع ایرانی از جمله حمله بسیار وحشیانه ای که در روزهای گذشته به یک خانواده ایرانی در یکی از پارک های انگلیس صورت گرفته بشدت اعتراض دارد.



جلالی اعلام کرد : از وزارتخانه های اطلاعات، امورخارجه و ارشاد خواسته شد گزارشی درباره عملکرد سیاسی و فرهنگی دولت بریتانیا در کشورمان ارائه دهند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از این پس موضوع روابط ایران وانگلیس به طور کامل تحت نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارج مجلس قرار می گیرد.



به گفته جلالی در بخش دیگری از نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم مسئولان و کارشناسان مرکز پژوهش ها گزارش جامعی در خصوص ضعف های سیستم بودجه ریزی کشور ارائه دادند.