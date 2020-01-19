کسب سه نقره و چهار برنز بوکسورهای ایرانی در جام احمد کومرت

به گزارش خبرگزاری مهر، فینال رقابت‌های بوکس احمد کومرت روز شنبه به پایان رسید و بوکسورهای برتر اوزان مختلف مشخص شدند.

در فینال ۹۱ کیلوگرم طوفان شریفی رودرروی پنچابلا از الجزایر قرار گرفت و در پایان با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و به مدال نقره ارزشمند دست پیدا کرد.

بدین ترتیب تیم ایران که خود را برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ آماده می‌کند با کسب ۳ نقره و ۴ برنز به کار خود در این رقابتها پایان داد و امیدها برای کسب سهمیه را بیشتر کرد.

همچنین امید احمدی صفا بوکسور وزن ۵۲ کیلوگرم کشورمان به عنوان بهترین بوکسور این رقابتها انتخاب شد.

امید احمدی صفا (مدال نقره)، دانیال شه بخش (مدال برنز)، اشکان رضایی، مسلم مقصودی (مدال نقره)، سجاد کاظم زاده، سید شاهین موسوی، حسین دانشور (مدال برنز)، احسان روزبهانی (مدال برنز)، طوفان شریفی (نقره) و علی جمالی (مدال برنز) ترکیب تیم ایران را در این رقابتها تشکیل می‌دادند.