به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مرادی حقیقی شامگاه شنبه در نشستی با حضور خبرنگاران در جهاد کشاورزی سمنان، با اشاره به بررسی ۵۲ پرونده در کمیسیون واگذاری زمین برای طرحهای غیر کشاورزی در سطح استان، ابراز کرد: در این کمیسیون با بررسی ۱۰ پرونده ۱۶۰ هکتار از اراضی منابع ملی برای اجرای طرحهای غیر کشاورزی واگذار شد.
وی با اشاره به برخی از طرحهایی که اراضی منابع ملی برای اجرای آن اختصاصیافته است گفت: نیروگاه خورشیدی، کارخانه کاتد مس، کارگاه راهسازی، کارخانه آسفالت و طرحهای گردشگری به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار شده است.
تصمیم.گیری برای سایر اراضی در آینده نزدیک
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: برای مابقی پروندهها نسبت به تعیین اجارهبهای سالانه، اراضی تصمیمگیری شد.
مرادی حقیقی تأکید داشت: مدیریت امور اراضی برای متقاضیان سرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی و غیر کشاورزی آمادگی دارد تا برای ایجاد سرمایهگذاری در بخشهای مختلف نسبت به تخصیص اراضی موردنیاز متقاضیان از منابع ملی در اختیار آنان قرار دهد.
وی گفت: برای تشویق سرمایهگذاری در استان سمنان، کمیسیون تصویب طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی با اختیارات تفویض شده حداکثر تخفیفها در تعیین مالالاجاره را لحاظ کرده و اراضی را در بازه زمانی کوتاه در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد.
نظر شما