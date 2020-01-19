ثبت ۵ مورد مرگ ناشی از گازگرفتگی در ایلام

مهدی علیزاده مهاجر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون به تعداد ۵ نفر از استان ایلام مسموم به گاز CO2 و در نهایت دچار مرگ شده‌اند.

وی افزود: ۳ نفر از قربانی‌های گاز دی‌اکسیدکربن در طول سال مربوط به ۳ ماهه سوم سال، مهر، آبان و آذر بوده‌اند.

مدیر کل پزشکی قانونی ایلام بیان داشت: رعایت نکردن هشدارهای ایمنی و استاندارها و همچنین سهل‌انگاری در استفاده از وسایل گازسوز بخشی از علل سانحه گازگرفتگی در استان است.

وی افزود: تمامی قربانی‌های قاتل خاموش در سال جاری ایلام جنسیت مرد داشته‌اند.