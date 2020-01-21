شاهو اصلانی رئیس کمیته داوران هیات فوتبال کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از رای مجدد مجمع به رضا رحمانی به عنوان رئیس هیات فوتبال استان کردستان، انتصابات مسئولان کمیته های تخصصی زیرمجموعه این هیات نیز آغاز شده است.

در تازه ترین انتصاب مسئولان کمیته های هیات فوتبال استان کردستان، شاهو اصلانی از داوران صاحب عنوان ملی این استان مسئولیت کمیته داوران هیات فوتبال کردستان را بر عهده گرفت.

بر اساس پیشنهاد علی قریشی دبیر هیات فوتبال کردستان و با صدور حکمی از سوی رئیس هیات، شاهو اصلانی از این پس مسئولیت کمیته داوران هیات فوتبال استان را در اختیار دارد.

شاهو اصلامی از داوران صاحب عنوان و ملی کردستان است که سابقه قضاوت در لیگ های مختلف کشوری از جمله رقابت های لیگ برتر را در کارنامه دارد و امسال نیز در لیست داوران لیگ برتر حضور دارد.

شاهو اصلانی نزدیک به دو دهه است که در رقابت های مختلف فوتبال در سطح استانی، منطقه ای و ملی قضاوت می کند و از جمله داوران با اخلاق فوتبال استان کردستان به شمار می رود.