نمایشگاه نقاشی فرید کسنزانی در سنندج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه و با حمایت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان نمایشگاه آثار نقاشی فرید کسنزانی از شاعران کردستانی در محل گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج گشایش یافت.

در این نمایشگاه انفرادی بیش از ۳۰ تابلو نقاشی رنگ و روغن از این نقاش کردستانی به نمایش عمومی گذاشته شده است.

نمایشگاه نقاشی فرید کسنزانی تا روز شنبه پنجم بهمن سنندج در محل گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج برپا است و هر روز ساعت ۱۶ الی ۲۰ آماده پذیرایی از علاقمندان است.

فرید کسنزانی تاکنون چندین نمایشگاه نقاشی به صورت انفرادی و گروهی در سنندج برگزار کرده است.

وی معلم هنر آموزش و پرورش است و نزدیک به سه دهه است که در رشته نقاشی فعالیت می کند.