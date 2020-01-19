سازمان بازرسی دنبال مچ گیری نیست/ بستر فساد در ادارات از بین رود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نگین تاجی ظهر یکشنبه در آئین معرفی بازرس کل کهگیلویه و بویراحمد، افزود: هدف نظارت و بازرسی تشکیل پرونده قضائی نیست و پیشگیری، اصلاح ساختارهای معیوب و ارتقای عملکرد محور فعالیت بازرسی است.

نگین تاجی احیای فرهنگ نظارت پذیری را از اولویت‌های سازمان بازرسی دانست و تصریح کرد: باید فرهنگ نظارت پذیری در دستگاه‌ها اجرایی شود و ادارات بازرسین را مکمل فعالیت خود بدانند.

وی بر صیانت از حقوق عامه به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم تاکید کرد و گفت: اصلاح ساختارها و استحکام بخشی باید شکل گرفته و بسترهای فساد ادارات از بین برود

رئیس کل دادگستری استان گفت: ارتقای آموزشی نیز از هدف گذاری های شکل گرفته در راستای تحقق اهداف است.

نگین تاجی تصریح کرد: یکی از مباحثی که از وظایف مهم قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ و چند بند قانون آئین دادرسی طرح شده، بحث حقوق عامه است.

وی ابراز داشت: صیانت از حقوق عامه نیز در این مواد طرح و وظایفی شرح داده شده است.

نگین تاجی یکی از مطالبات جدی مردم را برخورد با تغییر کاربری غیر مجاز، واگذاری غیر قانونی، تصرف اراضی ملی و مباحث حقوق عامه دانست.

رئیس کل دادگستری استان گفت: در سند تحول تقدیمی رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب، یکی از اولویت‌ها همین حقوق عامه است.

نگین تاجی با اشاره به برنامه‌های استانی، اظهار داشت: همچنین برنامه‌های نظام مندی در استان ما شکل گرفته و حول جلوگیری از تعطیلی واحدها و حمایت از سرمایه گذاری در استان اقداماتی انجام گرفته است.