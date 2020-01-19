همکاری ۱۳ دانشگاه کشور برای رفع آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران و دبیر کنسرسیوم پژوهشی دانشگاههای سطح یک کشور در نشست رونمایی از سامانه ملی تهیه فهرست انتشار آلایندههای هوای کلانشهرهای کشور گفت: معمولاً ما استفاده از پتانسیل علمی در مسایل نداریم. مثلاً در حوزه خودرو از دانشمندان و محققانمان استفاده نکردیم. اگر استفاده میکردیم میتوانستیم یک مقدار اطمینان داشته باشیم که در آینده روزهای پاک هم خواهیم داشت.
رحیمیان افزود: پروژه سامانه ملی تهیه فهرست انتشار آلایندههای هوای کلانشهرهای کشور به کنسرسیومی از ۱۳ دانشگاه کشور داده شده و ابتدای کار هم آقای تجریشی پیشنهاد این کار را دادند که آن زمان معاون پژوهشی دانشگاه شریف بودند و بعد هم که به سازمان محیط زیست آمدند.
وی ادامه داد: این پروژه کمک میکند به تصمیمگیران تا با ارائه سناریوهای مختلف و ارزیابی آن سناریوها کاهش آلودگی هوا را به دنبال داشته باشد.
دبیر کنسرسیوم پژوهشی دانشگاههای سطح یک کشور اعلام کرد: اصلیترین اهداف این مطالعه محاسبه موجودی انتشار آلاینده هوا در محدوده کلانشهرها در قالب سامانه دینامیک است. کمک و همکاری در به ثمر رساندن وظیفه و تکلیف قانونی طبق مصوبه سال ۱۳۹۴ هیئت دولت در خصوص کاهش سطح آلودگی هوای کشور و کلانشهرها هدف دیگر این پروژه است. در گام بعدی امکان اتصال این سامانه به دادههای سازمان هواشناسی است که الگوهای جریان گرد و غبار و پیشبینی آلودگی هوا هم در دسترس باشد. امکان توسعه این سامانه برای اطلاعرسانی به مردم هدف چهارم این پروژه است.
رحیمیان ادامه داد: همکاری و همافزایی دانش فنی دانشگاههای پیشرو کشور در این پروژه سابقه نداشته است. نتایج این همکاری هم بیسابقه است. قبلاً رقابت مثبتی بین دانشگاهها بود که الان به همکاری بدل شده است.
وی افزود: در این سامانه دینامیک هر یک از مجریان میتوانند اطلاعات را بارگذاری کنند و چون تحت وب است تمام کشور به طور آنلاین به آن دسترسی دارند و مسئولان هم میتوانند با سطح دسترسی خاص خود گزارشهای خاص خودشان را دریافت کنند.
دبیر کنسرسیوم پژوهشی دانشگاههای سطح یک کشور گفت: این سامانه میتواند پاسخ سؤالات طرحهای کاهش آلودگی هوا را بدهد که مثلاً اگر تغییری در طرح ترافیک یا بنزین بدهیم چه تغییری در آلودگی هوا ایجاد میشود.
رحیمیان اعلام کرد: شیوه مدیریت پروژه به صورتی است که ۹ مجری داریم و با اضافه شدن مشهد ۱۰ مجری خواهیم داشت. این ۱۰ مجری با هم به صورت یکپارچه کار میکنند.
وی ادامه داد: از دستاوردهای این پروژه این بوده که تا کنون در تهران، تبریز، اصفهان، اراک، کرج، شیراز و اصفهان کار تمام شده و موجودی انتشار آلایندهها محاسبه شده و سناریوهای مختلفی تهیه شده که آماده ارائه است و در دو شهر قم و کرمانشاه هم ۶۰ درصد پیشرفت کار داشتیم که البته با تأخیر ابلاغ شد و طبیعتاً تأخیر داریم.
دبیر کنسرسیوم پژوهشی دانشگاههای سطح یک کشور گفت: کلیه دستورالعملها و نحوه گزارشدهی به صورت استاندارد و با وحدت رویه ارائه میشوند. کانال مجازی پرسش و پاسخ جهت رفع ابهامات مجریان و کارفرمایان راهاندازی شده و وبسایت Advisory Clusters هم راهاندازی شده که کار مدیریت دانش را انجام میدهد و درواقع یک تالار گفتگو است.
وی در پایان گفت: بیشترین دستاورد معنوی این پروژه همکاری چند دانشگاه برتر کشور است که ۸۰ درصد پتانسیل علمی کشور را دارند.
نظر شما