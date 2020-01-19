به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان یزد، در راستای تبیین گام دوم انقلاب و در ادامه سلسله نشستهای اندیشهورزی «والعصر»، «مدلهای عام و خاص تمدن نوین اسلامی» با حضور غلامحسین دشتی مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل فرهنگی و اجتماعی تبیین، تحلیل و بررسی شد.
در این مراسم که جمعی از روحانیون، طلاب، فعالان فرهنگی، هنرمندان و علاقهمندان حضور داشتند، دشتی با تبیین تمدن مطلوب و مؤلفههای آن در خصوص ماهیت تمدن، نحوه تحقق تمدن توحیدی، منابع شناخت و نظریهپردازی تمدن توحیدی و مؤلفههای بنیادین شکلگیری تمدن نوین اسلامی مطالبی را بیان کرد.
وی با بیان اینکه ماهیت تمدن به دو بخش توحیدی و غیر توحیدی تقسیم میشود، افزود: تمدن توحیدی یعنی تجلی حقتعالی در مرتبه خالقیت در جامعه انسانی و تمدن غیر توحیدی؛ تجلی شیطان در مناسبات فردی و اجتماعی (کفر، شرک، نفاق) است.
این تحلیلگر مسائل فرهنگی و اجتماعی در ادامه با اشاره به نحوه تحقق تمدن توحیدی، تلاش برای شکوفایی ظرفیتهای الهی انسانی در چارچوب مؤلفهها و ساختارهای نظری و عملی در جامعه بشری را از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه دانست.
دشتی، معرفتشناسی، هستیشناسی و انسان شناسی را منابع شناخت و نظریهپردازی تمدن توحیدی برشمرد.
وی، تقوای فردی و اجتماعی به عنوان اصل بنیادین، عدالت همهجانبه، آزادی و استقلال، وحدت توحیدی و پیشرفت مادی و معنوی را از مهمترین مؤلفههای بنیادین شکلگیری تمدن نوین اسلامی عنوان کرد.
این نشست با همکاری حوزه هنری یزد، اداره کل تبلیغات اسلامی استان و ستاد مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.
تبیین و تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب، تسریع در رشد و انتشار گفتمان انقلاب اسلامی، تبیین صحیح و شفاف مواضع در چارچوب نظریه نظام انقلابی، امیدآفرینی و افزایش روحیه جهادی و انقلابی در جامعه از اهداف برگزاری نشستهای «والعصر» عنوان شده است.
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