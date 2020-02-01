لبخند طبیعت تالاب «توپراق کندی» به گردشگران زمستانی اردبیل

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - بابک آدیگوزلی: شهرستان پارس آباد مغان در شمالی ترین نقطه استان اردبیل و در مرز ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. این شهرستان در حدود ۶۰ کیلومتر مرز آبی و ۲۵ کیلومتر مرز زمینی با کشور جمهوری آذربایجان داشته و به لحاظ برخورداری از طبیعت بکر، خاک حاصلخیز و قرار گرفتن در کنار رود زیبای ارس از جاذبه‌های شاخص گردشگری شمال غرب کشور محسوب شده و هر ساله پذیرای طبیعت گردان بسیاری می‌شود. تالاب «توپراق کندی» نیز که به عنوان یکی از زیباترین جلوه‌های طبیعت شناخته می‌شود در این شهرستان مرزی قرار دارد.

زیبایی‌ها و ویژگی‌های پارس آباد زمانی مضاعف می‌شود که اغلب نقاط استان اردبیل در فصل زمستان با هوای سرد و برفی همراه می‌شود اما شهرستان پارس آباد به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی، در فصل زمستان از آب و هوای بهاری برخوردار شده و به منطقه‌ای بکر برای حضور گردشگران تبدیل می‌شود.

تالاب «توپراق کندی» از لحاظ تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری و زیبایی‌های بکر زبانزد عام و خاص بوده و سالیانه میزبان هزاران پرنده مهاجر از شمال کشور روسیه است.

تالاب «توپراق کندی» یکی از خاص ترین تالاب‌های کشور لبخند زیبای خود را برای استقبال از میهمانان و گردشگران حاضر در استان اردبیل و شهرستان پارس آباد دریغ نمی‌کند؛ تالابی که از لحاظ تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری و زیبایی‌های بکر زبانزد عام و خاص بوده و سالیانه میزبان هزاران پرنده مهاجر از شمال کشور روسیه نیز است.

این تالاب به عمق ۸ متر و مساحت ۱۵ هکتار در ضلع جنوبی روستای «توپراق کندی» از توابع بخش اسلام آباد شهرستان پارس آباد قرار داشته و فاصله این روستا با تالاب در حدود یک کیلومتر است؛ همچنین به طور عمده آب تالاب «توپراق کندی» از رود همیشه خروشان ارس تأمین می‌شود.

تالاب «توپراق کندی» همچنین در ۲۰ کیلومتری پارس‌آباد و در کنار رود پر آب ارس واقع شده و یکی از جاذبه‌های گردشگری استان اردبیل محسوب می‌شود.

احداث سایت پرنده نگری در حاشیه تالاب «توپراق کندی»

هاشم میرزا نژاد رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان پارس آباد به خبرنگار مهر می‌گوید: تالاب «توپراق کندی» از تالاب‌های مهم استان اردبیل و شهرستان پارس آباد محسوب شده و پذیرایی هر ساله خود از میهمانان و گردشگران داخلی و خارجی را وامدار طبیعت بکر و دیدنی منطقه است.

وی از میزبانی این تالاب از میلیون‌ها قطعه پرنده کمیاب مهاجر خبر داد و افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پارس آباد با گشت‌های مداوم به صورت شبانه روزی از تالاب «توپراق کندی» محافظت می‌کنند.

میرزا نژاد ادامه داد: از آنجا که این تالاب مورد توجه علاقه مندان به طبیعت و پرندگان است، تعداد زیادی از دوستداران حیات وحش همه روزه از این تالاب بازدید می‌کنند و در این راستا احداث سایت پرنده نگری در حاشیه تالاب از برنامه‌های مدنظر سازمان حفاظت محیط زیست است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارس آباد افزود: طی سرشماری انجام یافته از تالاب «توپراق کندی» در سال جاری بیش از ۱۰ گونه پرنده به تعداد هزار و ۵۰۰ قطعه در تالاب سرشماری شد.

وی ادامه داد: چنگر، خوتکا، اردک سر سبز، اردک ارده ای، اردک سر حنایی، کفچه نوک، طاووسک، باکلان کوچک، باکلان بزرگ از پرندگانی هستند که در تالاب «توپراق کندی» زیست می‌کنند.

استقبال از جذب سرمایه گذاران در تالاب «توپراق کندی»

فریده سرودی سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان پارس آباد به خبرنگار مهر گفت: تالاب «توپراق کندی» به عنوان منطقه نمونه گردشگری در سال ۸۸ با درجه استانی مورد تصویب دولت قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در تالاب «توپراق کندی» در سال ۸۰ مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفته است، افزود: از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در منطقه گردشگری تالاب «توپراق کندی» جهت سرمایه گذاری استقبال می‌کنیم.

تالاب «توپراق کندی» بهشتی بر روی زمین

زیبایی‌های سحر انگیز این تالاب به گونه‌ای است که اکثر میهمانان حاضر، این منطقه را بهشتی بر روی زمین می‌دانند؛ هنرمندی از شهرستان تبریز که به صورت تخصصی مشغول عکسبرداری از تالاب توپراق کندی بود، در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: زیبایی‌های این منطقه تا حدی بالا بوده که از هر قسمت آن می‌توان بهترین آثار زیبای هنری را ثبت کرد. زیبایی‌هایی که نمونه آن را در کمتر جایی از کشور می‌توان یافت.

محمدزاده با بیان اینکه تنوع رنگ‌های طبیعت از لحاظ پوشش گیاهی، درختان سر به فلک کشیده، آسمان نیلگون، طراوت خاص تالاب و پرندگان مهاجر در کنار داشتن مردمانی خونگرم و میهمان نوازی که در روستای توپراق کندی ساکن هستند، هر عاشق طبیعتی را برای سفر به این منطقه ترغیب خواهد کرد.