برف روبی آزادراه تبریز – زنجان/ راه ۱۶۰ روستا مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، اورجعلی علیزاده صبح یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: از شامگاه شنبه شاهد افزایش شدت بارش‌ها در استان بودیم و هم اکنون راه ۱۶۰ روستا به خاطر بارش برف و کولاک شدید مسدود شد.

وی افزود: راهداران استان در جاده‌ها مشغول بازگشایی مسیرها هستند و عملیات برف روبی و نمک پاشی با سرعت در حال انجام است ولی با این حال مردم باید از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

علیزاده با تاکید بر اینکه راهداران به ۱۰۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک امداد رسانی کرده‌اند، گفت: رانندگان حتماً باید خودروی خود را مجهز به تجهیزات گرمایشی و زنجیرچرخ کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی افزود: در صورت فروکش کردن بارش برف و کولاک و اتمام عملیات برف روبی راه‌های اصلی و فرعی، راهداران اقدام به بازگشایی راه‌های روستایی می‌کنند.