استقلال تغییرات فراوان ابتدای فصل را جبران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که در سالهای اخیر بسیار پر تغییر بود و بسیاری از کارشناسان و منتقدان هم بر تغییرات زیاد این تیم صحه گذاشته و آن را یکی از عوامل ناکامی های اخیر این تیم دانستند، برای نیم فصل دوم حداقل تغییرات را داشتند.

استقلالی ها بر خلاف همه دوره های نقل و انتقالاتی اخیر، در نقل و انتقالات زمستانی لیگ نوزدهم سعی کردند ثبات را حفظ نموده و برای همین کمترین تغییرات را نسبت به دیگر تیم ها داشتند.

نگاهی به تغییرات آبیها برای نیم فصل دوم نشان می دهد از این تیم تنها دو بازیکن خارج شده اند که در معادلات نیم فصل اول آنها حضور نداشته اند. میلاد باقری مدافعی که حتی یک دقیقه بازی به او نرسید همراه با مرتضی آقاخان مهاجمی که اصلا نامش در لیست قرار نداشت و تنها طرف قرارداد باشگاه استقلال بود.

استقلالی ها به جای آنها، دو بازیکن به جمع خود اضافه کردند. به جای میلاد باقری، عظیم گوگ مدافع پیشین استقلال که به منظور گذراندن دوران خدمت مقدس سربازی موقتا از این تیم جدا شده بود و دو سال برای ملوان بازی کرد به این تیم بازگشت و به جای مرتضی آقاخان هم ارسلان مطهری یکی از گلزنان موفق نیم فصل نخست آبی پوش شد.

این تغییرات نشان می دهد گرچه استقلالی ها مثل پرسپولیس و خیلی از تیم های دیگر در نیم فصل دستخوش تغییراتی روی نیمکت خود شدند، اما بر خلاف بسیاری از تیم ها ثبات خود را در زمین حفظ کرده تا با کمترین تغییرات نیم فصل دوم را آغاز کنند.