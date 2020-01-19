طرح امنیتی سازمان ملل برای خروج تمام شبه نظامیان خارجی از لیبی

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، غسان سلامه نماینده سازمان ملل در لیبی گفت: یک طرح امنیتی مبنی بر خروج نظامیان بیگانه از لیبی تدوین شده است.

سلامه تاکید کرد: تعداد زیادی از شبه نظامیان غیر لیبیایی از اتباع بیش از ۱۰ کشور در لیبی حضور دارند که تعدادی هم به تازگی از سوریه آمده اند.

وی افزود: ما می دانیم که شرایط حقوقی و قانونی در قبال این افراد، مختلف است .بعضی از این افراد برای شرکت های امنیتی در لیبی کار می کنند و برخی دیگر کارشناس یا مربی هستند اما در اینجا بحث ما مربوط به کسانی می شود که به دلایل ایدئولوژیک برای جنگ به لیبی آمده اند.

سلامه تاکید کرد: همه این گروه ها، اتباع غیر لیبیایی هستند که ما می خواهیم طی هفته های آینده از لیبی خارج شوند تا ما در این کشور به تفاهم برسیم.

وی ادامه داد: ما مخالف حضور تمام این شبه نظامیان هستیم.

لازم به ذکر است که قرار است امروز، برلین میزبان کنفرانسی بین المللی در خصوص بحران لیبی با حضور نماینده سازمان ملل و دیگر کشورها باشد.