خبرنگاران یزد از چند واحد صنعتی و تولیدی بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از خبرنگاران یزد امروز در قالب تور رسانه‌ای یک روزه با هماهنگی فرمانداری یزد از چند واحد صنعتی در یزد بازدید کردند.

خبرنگاران ابتدا با حضور در یک واحد صنایع روشنایی با مراحل تولید لامپ‌های کم مصرف در منطقه اکرم آباد یزد آشنا شدند.

این شرکت که ۱۸ سال سابقه فعالیت دارد، در حال حاضر ۹۲ نفر را مشغول به کار کرده و سالانه ۸۰ هزار لامپ در این واحد تولید می‌شود.

آنها همچنین از یک واحد تولید فرش و روفرشی بازدید کردند و در جریان روند مراحل تولید روفرشی قرار گرفتند.

در این واحد سالانه یک میلیون متر مربع فرش تولید می‌شود که علاوه بر مصرف داخلی، تولیدات آن به کشورهای ژاپن، آلمان، روسیه، عراق و ترکیه نیز صادر می‌شود.

در این شرکت که با سرمایه گذاری ۸ میلیارد تومان احداث شده است، در حال حاضر ۹۰ نفر مشغول کار هستند.

خبرنگاران در ادامه بازدیدهای خود از یک واحد تولید محصولات کنجدی نیز بازدید کردند.

این واحد روزانه ۷۰ تن انواع محصولات کنجدی تولید می‌کند و علاوه بر مصرف داخلی، محصولات خود را به کشورهای اروپایی، عراق، افغانستان، روسیه و بلاروس صادر می‌کند.