به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هفته هفدهم لیگ برتر به پایان نرسیده است، تغییرات تیم‌های لیگ برتری روی نیمکت به حدی زیاد هست که تا همینجای کار هم رکورد تغییرات در ادوار این مسابقات شکسته شده. ۹ تیم از ۱۶ تیم حاضر در لیگ برتر تاکنون حداقل یکبار در این فصل سرمربی شان را تغییر داده‌اند و به نظر می‌رسد دو سه تیم دیگر هم پتانسیل ادامه تغییرات را داشته باشند و هیچ بعید نیست تعداد تیم‌هایی که دست به تغییر سرمربی خواهند زد قبل از اتمام فصل دو رقمی شود.

اولین تغییر

اولین تیمی که در این فصل سرمربی‌اش را برکنار کرد و تغییرات نیمکت را آغاز کرد، گل گهر سیرجان بود. سیرجانی‌ها خیلی زود و در پایان هفته ششم با برکناری بگوویچ، مجید جلالی را روی نیمکت نشاندند تا یک مربی با سابقه داخلی جایگزین یک مربی با سابقه خارجی شود.

عجیب‌ترین تغییرات

عجیب‌ترین تغییرات روی نیمکت سرخابی‌های تهران صورت گرفت. استقلال و پرسپولیس درست زمانی که به صدر جدول رسیدند پروژه تغییرات روی نیمکت این تیم‌ها کلید خورد. در حالی که ظاهراً مدیران باشگاه سعی در حفظ مربیان خود داشتند، اما اتفاقاتی افتاد که در نهایت منجر به جدایی این دو مربی از استقلال و پرسپولیس شد.

خارجی زدایی

لیگ برتر در فصل نوزدهم روی خوشی به مربیان خارجی نشان نداد. در حالی که لیگ برتر پرسپولیس، تراکتور، صنعت نفت، استقلال و گل گهر لیگ را با مربیان خارجی آغاز کردند، تنها صنعت نفت به حفظ دراگان اسکوچیچ مبادرت ورزید و ۴ خارجی دیگر به دلایل مختلف تیم‌های خود را ترک کردند. البته در ادامه شاهین و ذوب آهن تلافی کرده و دو خارجی را جانشین دو مربی ایرانی کردند که تاحدودی تعادل در این زمینه حفظ شود.

دو جابجایی

دو تن از مربیان کنار رفته از سمت‌های خود بلافاصله روی نیمکت تیم‌های دیگر نشستند. یکی در لیگ یک و دیگری در لیگ برتر. گل محمدی بلافاصله بعد از جدایی از شهر خودرو سرمربی پرسپولیس شد و رسول خطیبی نیز بعد از جدایی از تیم ماشین سازی سرمربی تیم لیگ یکی آلومینیوم اراک شد. به اینها می‌شود ساکت الهامی را هم اضافه کرد که در ماشین سازی دستیار بود و بعد از جدایی از این تیم سرمربی تیم تراکتور شد.

جدایی‌های خود خواسته

در بین مربیانی که از تیم‌های لیگ برتری جدا شدند، اکثراً خود خواسته و یا با استعفا بوده. مصطفی دنیزلی اولین مربی بود که خود خواسته از لیگ برتر جدا شد. استراماچونی، کالدرون، گل محمدی و رسول خطیبی دیگر نفراتی بودند که حداقل در ظاهر با میل و رغبت خود نیمکت تیم‌هایی که کار را با آنها شروع کردند را ترک کردند.

سرپرست‌هایی که سرمربی شدند

در این جابجایی‌ها، دو سرپرست سرمربی شدند تا این هم از اتفاقات عجیب این فصل باشد. مجتبی سرآسیابی سرپرست سابق شهر خودرو بعد از جدایی گل محمدی جای او را روی نیمکت گرفت و سرمربی تیم مشهدی شد و احد شیخ لاری سرپرست پیشین تراکتور یکبار به عنوان سرمربی (موقت) همان تیم انتخاب شد و یک بازی هم روی نیمکت نشست و سرپرست - سرمربی تیم ماشین سازی شد و جای رسول خطیبی را روی نیمکت این تیم گرفت.

تیم‌های در معرض تغییر

گرچه ۷ تیم سپاهان، صنعت نفت، فولاد، نفت مسجد سلیمان، نساجی، پیکان و سایپا هنوز تغییراتی روی نیمکت شان اعمال نکرده‌اند، اما هیچ بعید نیست هر کدام از این ۷ تیم هم لااقل یکبار تغییرات را تجربه کنند. به خصوص دو تیم سایپا و پیکان که به دلیل نتایج ضعیفی که گرفته‌اند در معرض این تغییرات قرار دارند.