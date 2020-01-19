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۲۹ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۰۷

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اسدآباد:

نمایشگاه هنرهای تجسمی در اسدآباد برگزار می شود

نمایشگاه هنرهای تجسمی در اسدآباد برگزار می شود

همدان - مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اسدآباد از برگزاری نمایشگاه تجسمی در این شهرستان خبر داد.

رضا قاسمی مجبوب در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نمایشگاه تجسمی در اسدآباد خبر داد و گفت: این نمایشگاه شامل طراح‌های گرافیکی، نقاشی آبرنگ، طراحی سیاه قلم و خوشنویسی است.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه بیش از ۵۰ اثر به نمایش گذشته می‌شود؛ گفت: این نمایشگاه از فردا گشایش می‌یابد و تا ۱۰ بهمن پذیرای بازدید علاقمندان است.

قاسمی خاطرنشان کرد: محل برگزاری این نمایشگاه مجتمع فرهنگی هنری بنای یادبود سیدجمال الدین اسدی آبادی است و بعد از این برنامه، نمایشگاه خوشنویسی اساتید شهرستان اسدآباد در همین مجتمع برگزار خواهد شد.

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اسدآباد گفت: برگزاری مرتب برنامه‌های فرهنگی و برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در دستور کار است.

کد مطلب 4829330

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