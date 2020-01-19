گذشت ۵۳۵ میلیارد ریالی شکات یزدی از محکومان مالی جرائم غیرعمد

اسلام افشون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به کوشش و همت اعضای کمیته صلح و سازش ستاد دیه، شورای حل اختلاف زندان، مددکاران زندان و قضات اجرای احکام استان یزد و طی برگزاری ۴۴۵ جلسه با شکات، مبلغ ۵۳۵ میلیارد ریال از این شکات گذشت رضایت‌مندانه اخذ شد.

وی با اشاره به تلاش اعضای کمیته صلح و سازش برای حل و فصل پرونده محکومان جرایم غیرعمد افزود: اعضای کمیته و مددکاران زندان در تلاشند با رعایت شرایط طرفین پرونده‌های قضائی و حقوقی و با اتکا به آموزه‌های دینی با اولویت قرار دادن بحث صلح و سازش، تا حد ممکن بیشترین اخذ گذشت رضایتمندانه را داشته باشند.

افشون بیان کرد: ۱۷۰ نفر از محکومان واجد شرایط در ۱۰ ماهه سال جاری با مساعدت اعتبارات قانونی ستاد دیه و با کمک خیرین و نیکوکاران از زندان آزاد شده اند.

وی ادامه داد: برای آزادی این ۱۷۰ مددجو بالغ بر ۵۷۶ میلیارد ریال نیاز بود که به همت اعضای کمیته صلح و سازش ستاد دیه استان، شورای حل اختلاف زندان، مددکاران زندان و قضات اجرای احکام استان یزد مبلغ ۵۳۵ میلیارد ریال از شکات گذشت رضایت‌مندانه اخذ شد و بقیه این مبلغ از منابع این ستاد شامل کمک‌های خیرین و نیکوکاران نوع‌دوست و تسهیلات بانک‌های عامل مبلغ ۴۱ میلیارد ریال به حساب سپرده دادگستری واریز شد.

به گزارش مهر، بهنام زارع و سید جلال میرجلیلی عضو کمیته صلح و سازش ستاد دیه استان یزد هستند.